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▲王家瑋與在地文創團體舉辦走讀活動，結合當地中藥行製作古早中藥槌。（圖／王家瑋提供）

▲王家瑋2025年夏天駐點彰化北斗，參與走讀遊戲設計，大朋友小朋友玩得不亦樂乎。（圖／王家瑋提供）

▲王家瑋及團隊為店家老闆娘設計Q版造型人物，連本尊都驚訝。（圖／王家瑋提供）

▲王家瑋希望促進「青年交流與在地創生」風氣，即便吃了不少閉門羹，她依然用熱情帶領社區居民參與文史轉譯。（圖／記者王郁勳攝）

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21歲的中正大學紫荊不分系學生王家瑋，臉上總掛著開朗、充滿朝氣的笑容。身為一個不折不扣的「都市小孩」，在她的經驗裡，都市的快節奏中幾年之內高樓大廈平地起、舊房子被拆光是常態。直到2024年11月，她因為參加大專生「迴游農Stay」計畫，與彰化北斗這個純樸小鎮結緣。「一開始只是覺得好玩，但走著走著，我被這個地方深深吸引了」。3天2夜跟著在地文創團體「田野勤學」走讀，她才發現這裡有太多「寶」可以挖。「這個小鎮本身就是一個時光膠囊。」王家瑋解釋，許多店家大多傳承第三、四代，店主可能已經80多歲。店的外觀看起來很新，但背後的歷史可以看到不同時代的縮影。她喜歡一間間店家去「破冰」，跟老人家熟識後聆聽過去的故事。「從他們的口中可以知道，為什麼店面後來改變營業項目、或社會變遷，從一家店或一個產業就能知道許多市井小民的故事。」2025年暑假，王家瑋再度來到北斗，參加大專洄游農村競賽，舉辦走讀。他們結合中藥行製作中藥槌、在豆花攤設計闖關遊戲，大人小孩都玩得很開心。活動雖然辦得很成功，但王家瑋反思，結束後留在孩子腦中還有什麼？「走讀是一次性活動，涵蓋的知識比較多一點，對國小生或學齡前孩童，了解在地文化並非重點，而是要讓他們在過程中學習跟土地對話，或者學會如何面對家鄉事物。」王家瑋認為，針對孩童族群必須設計更低門檻的方式，讓他們願意接觸，於是他們有了將北斗文史創作成手機遊戲的想法。 然而，這場北斗蹲點之旅，不僅僅是一次地方創生的實踐，更是一場療癒自我、讓心態蛻變的生命旅程。一個學理工、寫程式的學生，為什麼對人文歷史與兒童手遊特別有興趣？這項溫暖的初衷，其實源自於她過去求學時遭到孤立與霸凌的背景。王家瑋曾被診斷出患有注意力不足過動症（ADHD）與亞斯伯格症，對於沒有刺激性、太無聊的內容，她完全讀不下去。「成天幻想自己是個超人，可以去做很多不一樣的事。」但在當時，怪異的模樣卻引來同儕的排擠與霸凌，讓小時候的她越來越渴求別人的理解。長大後，她試圖透過科技打破這道牆。「這個遊戲也是我的自我探索，孩子的生活不該只是讀書學習而已。」王家瑋為自己的「特別」下了一個溫暖的註解。因為深刻體會不被理解的痛苦，她希望針對孩童族群設計更低門檻的方式，讓他們在快樂遊戲中學會如何面對家鄉事物、與土地對話。她也用極大的包容與正向態度面對生活中的不完美。就像2025年12月，她參加NOWNEWS舉辦的公民提案競賽獲得第五名，並在論壇中向副總統蕭美琴發表。主辦單位要求簡報只有3分鐘，必須精準控時，全部隊伍中只有她被「鈴」下台，話沒講完被消音沒有結尾。面對出糗，她卻樂觀地說：「我簡報很常發生這種狀況，每一次的演講都是一次的進步與學習，別再讓出糗的情況發生，就是下一階段學習的目標。」帶著這樣的正向與熱情，王家瑋與團隊著手開發手遊，但走進北斗社區時，起初並非一帆風順。鄉下的民風較為保守，許多店家一開始看到這群頂著大學生光環、拿著筆電的外來年輕人，心中難免築起防線，甚至覺得「年輕人不知道又來搞什麼！」王家瑋因此吃了不少閉門羹。但她沒有灰心。她將其中一家原本態度有些遲疑、但歷史悠久的店家長輩，親手設計成一個非常可愛的「Q版數位人物卡」。當她把這個精緻的人物設計圖透過LINE傳給店家的那一刻，長輩的眼睛瞬間亮了起來：「哇！你們居然把我設計得這麼可愛！」長輩的心防，就這樣被年輕人的熱情與創意融化了。「我覺得，只要你願意做事情，就會打動他們。沒有什麼特別的訣竅，就是展現熱情、做下去就對了。」王家瑋有感而發。鄉下長輩看到有年輕人願意為他們的家鄉努力，內心都很感動。這正是她想促進的「青年交流與在地創生」風氣。一個風氣的養成需要無數人的努力，但只要願意開始，永遠不嫌晚。目前彰化南郭國小已向團隊接洽，希望導入這款手遊成為學生食農教育的教材。談到未來計畫，團隊除了努力推廣遊戲、免費授權學校長年使用外，也計畫參與客家專案，結合台北與新加坡的青年共同研發軟體，帶著北斗的創生經驗走向國際合作。從一個原本「追求寫出最厲害程式」的資工思維學生，轉化為「注重使用者需求、轉譯品質與土地連結」的創作者。王家瑋學會了不只看冷冰冰的程式碼，而是看見故事本身。這個曾經被世界孤立的女孩，如今在南彰化的純樸小鎮裡，用科技與熱情，成功與土地與人群，完成最美麗的連結。