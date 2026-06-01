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▲屏大EMBA學員與交通警察隊進行交流座談，針對智慧治理及交通政策熱烈討論。（圖／記者莊全成翻攝）

為深化產官學交流，增進各界對智慧交通治理的認識，國立屏東大學管理學院高階經營管理碩士在職專班（EMBA）執行長李國榮日前率領學員前往屏東縣警局交通隊交通控制中心參訪，實地了解交通監控、號誌控制、車流分析及緊急應變等運作機制，透過簡報與現場導覽，深入認識屏東縣推動智慧交通建設的成果。交通隊於簡報中介紹近年推動的多項交通改善計畫，包括智慧交通管理系統建置、交通事故防制、高風險路口與路廊改善、行人及高齡友善示範區建構、主要幹道壅塞改善，以及墾丁大街人行環境優化等措施。透過科技應用、數據分析與交通工程整合，有效提升道路安全與交通運行效率，展現智慧治理的具體成效。參訪學員多為企業經營者及專業人士，對交通隊結合科技管理與公共治理的作為印象深刻。讀者城市創辦人劉彥甫董事長表示，透過此次參訪，看見交通警察除執法與疏導勤務外，更積極投入交通工程改善與智慧運輸發展。其中，利用交通資訊整合進行分析與決策支援的模式，與企業界推動的「數位孿生（Digital Twin）」概念相當契合，值得借鏡。交通隊長謝志鴻表示，交通治理攸關城市運作與民眾生活品質，未來將持續精進智慧交通管理與即時應變能力，並透過公開溝通與跨領域合作，凝聚社會共識。交通警察隊隊長謝志鴻強調，將持續以科技、專業與服務為核心，攜手各界打造更安全、便捷且永續的交通環境。