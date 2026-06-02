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▲菜鳥小小咖日前在南港展覽館的一場交流賽中，就因為「狂敲鍵盤、與隊友激烈溝通」的反差片段翻紅。（圖／人生再玩一場·銀髮電競臉書）

台灣高齡《LOL 英雄聯盟》電競戰隊「雙北翔鶴」再度引發話題，70歲打野玩家「菜鳥小小咖」近日在團練時因戰況不順，先詢問隊友「我可以罵髒話嗎」，隨後情緒爆發喊出髒話，卻被74歲隊長當場勸導「教壞大人小孩」，逗趣互動讓隊友忍不住偷笑，影片曝光後迅速在網路瘋傳。早已在網路上聲名遠播的70歲打野「菜鳥小小咖（姜宜淑）」，日前在南港展覽館的一場交流賽中，因為「狂敲鍵盤、與隊友激烈溝通」的反差片段，被網友大讚有活力，結果不到一個月，團練畫面再次爆紅。這次「菜鳥小小咖」由於遊戲進程不如預期，直接在語音中詢問隊友「我可以罵髒話嗎」，接著中氣十足地喊出一聲「X」；結果一旁的隊長、74歲的國小退休老師 Pretty 姐趕緊緩頰「不好啦，教壞大人小孩」，菜鳥小小咖回覆「不是，因為有時候，我真的要紓壓一下。」Pretty 姐則說「舒壓？選擇別的方式好不好？網路那麼多在看，年輕人罵髒話，我都不贊成」，突然開啟的說教模式，除了讓「菜鳥小小咖」情緒短暫緩和，一旁的隊友也壓不住嘴角的微笑，整個片段相當逗趣。影片曝光後，銀髮電競戰隊再次受到網友關注，大家紛紛留言「果然，是個人都會被這遊戲逼瘋」、「銀髮族打電競真的有夠可愛」、「這個打野阿姨超有趣」、「阿姨還有先問能不能罵，和年輕人還是有差的」、「得證，什麼年紀打 LOL 都是一樣的。」「不老電競」圓夢計畫由弘道老人福利基金會從2021年起推動，當初召集全台各地的長輩受訓打電動；2025年再推出「人生再玩一場·銀髮電競」的 IP，除了定期舉辦交流賽，與職業隊伍合作，也會透過社群分享有趣的日常，讓大眾一起體會「活到老、學到老」的樂趣。