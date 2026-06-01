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▲公路局高雄市區監理所舉辦高齡換照安全講習課程高雄啟航活動。(圖／記者黃守作攝)

▲公路局高雄市區監理所舉辦高齡換照安全講習課程高雄啟航活動，期守護高齡駕駛人的行車安全。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市政府交通局局長張淑娟對高齡換照給於高度肯定。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所配合交通部將換照年齡調整至70歲之新制，於今(1)日，在高雄市區監理所苓雅監理站道安教室，舉辦高齡換照安全講習課程高雄啟航活動，期守護高齡駕駛人的行車安全。交通部公路局高雄市區監理所高齡換照安全講習課程高雄啟航活動，是由高雄市區監理所所長劉育麟主持，高雄市區監理所副所長曾秋蔭、高雄市區監理所苓雅監理站站長何明勇、高雄市政府交通局局長張淑娟、中華民國汽車駕駛教育學會理事長黃朝亮等人，以及高雄市12家駕訓班講師和百位長者與會，一同關心交通安全，期盼藉由中央、地方及業界合作，透過講習，更新交通常識，讓長輩們出門更安心，回家更平安。高雄市區監理所所長劉育麟表示，隨著長輩年紀漸長，視力與手腳反應可能不若以往迅速，交通部公路局推動70歲換照制度的初衷，絕非為了為難長輩，而是希望透過專業醫師的體格檢查，為長輩的身體狀況把關，並期望透過講習課程，協助長輩更新三、四十年前考照時的舊觀念，為交通常識進行「保養升級」。高雄市政府交通局局長張淑娟指出，高雄市政府交通局對於高齡換照給於高度肯定，並說長輩們都是高雄市的寶貝，市長陳其邁對於長輩的用路安全非常關心，在高雄市區監理所於道安會報報告此項高齡換照後，立即指示市府各局處配合這項政策的推動，也指示透過垃圾車廣播方式深入鄰里，以最貼近民眾的方式協助宣導。張淑娟呼籲長輩放寬心，把體檢當定期健檢，以瞭解自己的身體狀況，把講習當成更新幾十年前考照的舊法規，以輕鬆的心情，建立正確的交通安全觀念，並鼓勵大家將這份正確觀念推廣給左鄰右舍高齡長輩。劉育麟並表示，高雄市區監理所為了體貼高齡長輩，減少舟車勞頓，高雄市區監理所也規劃多元的上課管道，未來除了監理所站外，亦將結合轄區內多家駕訓班開設講習課程，提供在地化、便利化的服務，讓長輩們不用大老遠奔波，在住家附近就能輕鬆完成上課。劉育麟提醒，長輩們若收到換照通知單請勿驚慌，70至74歲的長輩只需完成體檢與講習即可，75歲以上的長輩還要再加做認知功能測驗，而監理所也將持續秉持用心、貼心的服務精神，與高雄市政府攜手合作，共同為高雄市打造更安全、更友善的交通環境。