台灣自來水公司第七區管理處表示，為提升供水系統穩定度並確保電氣設備安全運轉，將於明（3）日辦理拷潭淨水場年度電氣設備檢驗及相關工程施工，將影響高雄市鳳山、大寮、林園及小港等地區停水或降壓供水，最長停水時間達15小時；另外，田寮區及燕巢區部分里別也將配合監控設備增設工程停水7小時。自來水公司呼籲民眾提前儲備用水，停水期間關閉抽水機電源，以免設備受損。
高雄6/3大停水來了！最長15小時 鳳山、林園、小港等區一次看
自來水公司指出，依據《用電場所及專任電氣技術人員管理規則》第10條規定，用電場所每年都須進行停電檢驗，以維持供電設備正常運作及用電安全，因此拷潭淨水場必須配合辦理年度電檢作業。
考量若分開施工恐增加停水次數，造成民眾不便，此次也同步整合多項工程施作，包括「惠民代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭淨水場發電機ATS銜接工程」、「大寮區第七號橋800毫米SP原水管線維修工程」等共4項重要工程，希望一次完成相關作業。
◼︎高雄市6/3停水範圍一次看
🕦停水時間：6月3日上午9時至晚間19時（共10小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、 生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、 海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、 鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和。
鳳山區：協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、 新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、 富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、 福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、 會社、大寮里。 林園區：全區。 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳 興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳（鳳山淨水場工業供水區域除外）。
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠 誠等里及北門里鐵路以北。
🕦停水時間：6月3日上午9時至6月4日凌晨0時（共15小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
林園區：林家里。
小港區：孔宅里之旭日街一帶。
🕦停水時間：6月3日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：辦理田寮區七星里增設監控用流量計及水壓計作業。
📍停水影響區域
燕巢區：金山里。
田寮區：七星里、新興里、田寮里。
自來水公司提醒，民眾可於停水前預先儲存適量生活用水，以備停水期間使用。同時應關閉抽水機電源，避免設備因空轉造成損壞。此外，恢復供水初期若出現水色較混濁情況，建議先開啟水龍頭排放數分鐘，待水質恢復正常後再行使用。若有相關用水問題，可撥打自來水公司客服專線1910洽詢，以取得最新資訊及協助。
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自來水公司指出，依據《用電場所及專任電氣技術人員管理規則》第10條規定，用電場所每年都須進行停電檢驗，以維持供電設備正常運作及用電安全，因此拷潭淨水場必須配合辦理年度電檢作業。
考量若分開施工恐增加停水次數，造成民眾不便，此次也同步整合多項工程施作，包括「惠民代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭淨水場發電機ATS銜接工程」、「大寮區第七號橋800毫米SP原水管線維修工程」等共4項重要工程，希望一次完成相關作業。
🕦停水時間：6月3日上午9時至晚間19時（共10小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、 生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、 海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、 鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和。
鳳山區：協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、 新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、 富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、 福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、 會社、大寮里。 林園區：全區。 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳 興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳（鳳山淨水場工業供水區域除外）。
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠 誠等里及北門里鐵路以北。
🕦停水時間：6月3日上午9時至6月4日凌晨0時（共15小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
林園區：林家里。
小港區：孔宅里之旭日街一帶。
📌停水原因：辦理田寮區七星里增設監控用流量計及水壓計作業。
📍停水影響區域
燕巢區：金山里。
田寮區：七星里、新興里、田寮里。