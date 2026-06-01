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▲ 黃偉哲感謝張子霖任內對台南與美國交流的重視與支持。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲贈送愛文芒果給張子霖並表示台南永遠歡迎他。（圖／南市府提供）

美國在台協會高雄分處長張子霖(Neil Gibson)即將於今年夏天任滿離任，今（1)日前往台南市政府親向市長黃偉哲辭行。黃偉哲除感謝張子霖任內對台南與美國交流的重視與支持，並期待有朝一日再相逢。黃偉哲今天偕副市長姜淋煌和新聞及國際關係處長蘇恩恩接見張子霖時表示，張子霖任內多次造訪台南，台南許多重大活動都能看見他的支持身影，早已是台南熟悉的老朋友。黃偉哲指出，台南積極推動國際城市外交，十分珍惜與美國各界建立的合作關係，除感謝美國在台協會長期對台南的支持與鼓勵外，也特別感謝張子霖任內促成雙方在資安、教育及體育等領域的交流合作，不僅拓展了台南市民的國際視野，也讓台美情誼更加深厚。談及離別，黃偉哲也表達不捨之情。他向張子霖提及，台南人常說「台南的土會黏人」，意指來過台南的人，往往都會對這座城市留下深刻感情。他誠摯歡迎張子霖未來有空再回到台南走走看看，品嚐美食、重溫台南特有的人情味，並強調台南永遠歡迎這位老朋友。張子霖則感謝黃偉哲這三年來的密切合作，並表示在任期間深刻感受到台南的人情味與城市活力，也認為美國與南台灣在各領域仍有許多的交流機會；即便離任，他也將繼續支持美國與台南的交流。張子霖於2023 年8月就任美國在台協會高雄分處處長，任內與南市府互動密切，曾參與台南400系列活動、國際蘭展、WBSC U-12世界盃棒球賽等多項台南重要活動。