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爲提供市民更便利、透明的托育服務，高市社會局「公共托育機構線上報名系統」將於今（1）日正式上線啟用，家長可透過線上平台即時查詢各公共托育機構招生資訊、收托名額及候補遞補進度，減少往返奔波時間，提供更友善便利的育兒資訊媒合平台。高市府社會局表示，公托報名系統上線後，家長可由「高雄數位市民」首頁進入「市政服務」，搜尋「公共托育」即可進入公托報名系統線上登記。家長完成資料填寫及相關文件上傳後，經公托審核，系統將以E-mail通知家長已報名成功。另家長亦可至網站即時線上查詢申請進度及最新候補資訊。倘若為報名系統上線前已向公托報名完成者，報名資料亦將依原排序情形全數匯入系統，並可查詢候補資訊，權益不影響。每名幼兒最多可同時報名2家公共托育機構，系統整合全市公共托育機構資訊，提供「線上報名、資格查詢、錄取公告及候補查詢」等功能，讓招生流程更加公開透明，不過，社會局也強調，高市公托仍然可受理家長親至現場報名登記。