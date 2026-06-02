國民動漫《ONE PIECE》（航海王）宣布與日本足球代表隊「SAMURAI BLUE」展開合作，宣傳片於6月1日公開。消息曝光後立刻在動漫圈與足球圈掀起熱議，直呼「這根本世界盃等級聯動」、「魯夫真的要陪日本隊衝世界第一了」，《ONE PIECE》作者尾田榮一郎更送上手繪祝福「真正的夢想，會吸引夥伴的到來」。
隨著2026 FIFA 世界盃 腳步接近，全球足球熱潮也逐漸升溫。本次世界盃將於6月11日至7月19日，由美國、加拿大、墨西哥三國共同主辦，參賽隊伍將首次擴編至48隊，因此被外界視為史上規模最大的一屆世界盃。
而日本足球代表隊「SAMURAI BLUE」近年持續透過動漫文化進行宣傳，每次世界盃前夕推出的聯名企劃，都會成為日本社群話題。今年則找來《ONE PIECE》展開夢幻合作，不少粉絲認為「這可能是目前最重量級的一次聯動」。
2026世界盃熱潮提前開燒 魯夫穿上代表球衣
這次合作由《ONE PIECE》官方與日本足球協會（JFA）共同推出，主題圍繞「夢想」與「夥伴」。官方日前公開預告海報，只見一頂象徵魯夫的藍色草帽搭配「ONE PIECE × JAPAN NATIONAL FOOTBALL TEAM OFFICIAL COLLAB VIDEO ARRIVES JUNE 1 2026」字樣，立刻引爆全球粉絲討論。
正式公開的合作宣傳片，則結合《ONE PIECE》漫畫分鏡以及日本足球代表隊比賽畫面，以少年漫畫式熱血氣氛替日本隊應援。影片中甚至能看到魯夫換上象徵「SAMURAI BLUE」的藍色球衣，手抱足球登場。
尾田榮一郎熱血喊話 「真正的夢想會吸引夥伴」
官方也同步公開《ONE PIECE》作者尾田榮一郎的合作祝福「真正的夢想，會吸引夥伴的到來。」，尾田提到當一個人把「世界第一」當成目標時，總會有人嘲笑，但擁有相同夢想的人，最後會聚集在一起。
官方文案直接冠名喊道「ONE PIECE 不會嘲笑日本足球代表隊的夢想，我們真心相信，日本終有一天能成為世界之王。」
讓不少日本網友認為「完全就是魯夫會說的話」、「熱血到起雞皮疙瘩」、「這就是少年漫畫精神」。隨著2026世界盃倒數，《ONE PIECE》這次跨界合作，也再次展現這部作品作為全球 IP 的驚人影響力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而日本足球代表隊「SAMURAI BLUE」近年持續透過動漫文化進行宣傳，每次世界盃前夕推出的聯名企劃，都會成為日本社群話題。今年則找來《ONE PIECE》展開夢幻合作，不少粉絲認為「這可能是目前最重量級的一次聯動」。
這次合作由《ONE PIECE》官方與日本足球協會（JFA）共同推出，主題圍繞「夢想」與「夥伴」。官方日前公開預告海報，只見一頂象徵魯夫的藍色草帽搭配「ONE PIECE × JAPAN NATIONAL FOOTBALL TEAM OFFICIAL COLLAB VIDEO ARRIVES JUNE 1 2026」字樣，立刻引爆全球粉絲討論。
正式公開的合作宣傳片，則結合《ONE PIECE》漫畫分鏡以及日本足球代表隊比賽畫面，以少年漫畫式熱血氣氛替日本隊應援。影片中甚至能看到魯夫換上象徵「SAMURAI BLUE」的藍色球衣，手抱足球登場。
尾田榮一郎熱血喊話 「真正的夢想會吸引夥伴」
官方也同步公開《ONE PIECE》作者尾田榮一郎的合作祝福「真正的夢想，會吸引夥伴的到來。」，尾田提到當一個人把「世界第一」當成目標時，總會有人嘲笑，但擁有相同夢想的人，最後會聚集在一起。
官方文案直接冠名喊道「ONE PIECE 不會嘲笑日本足球代表隊的夢想，我們真心相信，日本終有一天能成為世界之王。」
讓不少日本網友認為「完全就是魯夫會說的話」、「熱血到起雞皮疙瘩」、「這就是少年漫畫精神」。隨著2026世界盃倒數，《ONE PIECE》這次跨界合作，也再次展現這部作品作為全球 IP 的驚人影響力。