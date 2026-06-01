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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃【F組重點預測】誰能晉級？

📍2026世界盃F組奪冠賠率

📍世界盃F組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

📍2026世界盃F組賽程表

📍2026世界盃F組各國球員陣容

2026世界盃 【F組重點預測】誰能晉級？

❗️預測晉級隊伍：荷蘭

❗️小組第二爭霸戰激烈：瑞典、日本



❗️戰力點評：荷蘭隊在名帥柯曼（Ronald Koeman）領軍下，憑藉范戴克（Virgil van Dijk）的防守核心、賴因德斯（Tijjani Reijnders）的創造力及加克波（Cody Gakpo）的鋒線實力，將強勢奪下小組第一。 戰力點評：荷蘭隊在名帥柯曼（Ronald Koeman）領軍下，憑藉范戴克（Virgil van Dijk）的防守核心、賴因德斯（Tijjani Reijnders）的創造力及加克波（Cody Gakpo）的鋒線實力，將強勢奪下小組第一。

2026世界盃F組奪冠賠率



根據各大博彩公司的賠率，荷蘭是贏得F組冠軍的最大熱門，日本略優於瑞典。 根據各大博彩公司的賠率，荷蘭是贏得F組冠軍的最大熱門，日本略優於瑞典。

隊伍 FanDuel BetMGM DraftKings 荷蘭 -120 -140 -125 日本 +280 +300 +275 瑞典 +410 +400 +450 突尼西亞 +1,100 +900 +1,200

F組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

2026世界盃F組賽程表（當地時間）

日期 對戰組合 比賽地點 2026年6月14日（日） 荷蘭 vs 日本 達拉斯體育場（Dallas Stadium） 2026年6月14日（日） 瑞典 vs 突尼西亞 蒙特雷體育場（Estadio Monterrey） 2026年6月20日（六） 荷蘭 vs 瑞典 休士頓體育場（Houston Stadium） 2026年6月20日（六） 突尼西亞 vs 日本 蒙特雷體育場（Estadio Monterrey） 2026年6月25日（四） 日本 vs 瑞典 達拉斯體育場（Dallas Stadium） 2026年6月25日（四） 突尼西亞 vs 荷蘭 堪薩斯城體育場（Kansas City Stadium）

2026世界盃F組各國球員陣容

本屆世界盃F組被公認為戰力最均衡、最具觀賞性的焦點。傳統強權荷蘭雖被視為本組陣容最完整的隊伍，但仍背負著「三屆世界盃亞軍」的無冕王魔咒，且在3月的友誼賽中暴露出足以致命的個人失誤。相比之下，「藍武士」日本隊則氣勢如虹，繼熱身賽1：0 擊敗蘇格蘭後，更在溫布利球場以1：0踩下英格蘭，成為史上首支擊敗三獅軍團的亞洲球隊，也讓F組的晉級卡位戰未演先轟動。真正的重頭戲在於小組第二之爭，「荷蘭迎戰日本、瑞典對決突尼西亞」的兩場同時開打賽事將決定全組命運！剛在熱身賽斬落英格蘭、士氣正旺的日本隊，將以森保一的招牌反擊戰術硬碰荷蘭；而瑞典隊在波特（Graham Potter）執教下，若當家前鋒伊薩克（Alexander Isak）傷癒復出，搭檔約克雷斯（Viktor Gyökeres）的鋒線威力同樣不可小覷。至於突尼西亞則寄望由漢尼拔（Hannibal Mejbri）領銜的防守反擊在首戰重創瑞典，這場四國大混戰勢必將小組張力拉到最滿。📍預計陣型：4-2-3-1📍球風特點： 控球穩健，定位球致命，范戴克構築防守，雷恩德斯和加克波發動進攻轉換。📍預計先發陣容：Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Ake, van de Ven; Gravenberch, de Jong; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay.📍定位球主罰手：角球：Memphis Depay, Cody Gakpo, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Justin Kluivert直接自由球：Memphis Depay, Tijjani Reijnders12碼罰球：Memphis Depay, Cody Gakpo, Wout Weghorst📍預計陣型：3-4-2-1📍球風特點： 高位壓迫、快速轉換、團隊智慧勝過個人天賦、低位防守紀律嚴明📍預計先發陣容：鈴木；谷口、板倉、伊藤；Doan、佐野、鎌田、中村；久保、上田、伊藤。📍定位球主罰手：角球：久保建英、伊東純也、鈴木唯人、佐藤龍之介、佐野海舟直接自由球：久保建英、伊東純也12碼罰球：上田綺世、堂安律、伊東純也📍預計陣型：3-4-2-1📍球風特點： 約克雷斯的身體對抗、直接的邊路進攻、三後衛體系的穩定性📍預計先發陣容：Nordfeldt; Hien, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Elanga, Gyokeres, Isak.📍定位球主罰手：角球：Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Anthony Elanga, Emil Forsberg12碼罰球：Viktor Gyokeres, Alexander Isak📍預計陣型：4-3-3📍球風特點： 緊湊的防守陣型，漢尼拔的反擊，定位球威脅，組織嚴密的中場屏障📍預計先發陣容：Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, El Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Ben Slimane; Saad..📍定位球主罰手：角球：Ali Abdi, Hannibal, Ismael Gharbi, Elias Saad直接自由球：Hannibal, Ellyes Skhiri12碼罰球：Ali Abdi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ismael Gharbi▪️守門員：巴特・費爾布魯根（Bart Verbruggen，Brighton 布萊頓）羅賓・羅夫斯（Robin Roefs，Sunderland 桑德蘭）馬克・弗萊肯（Mark Flekken，Bayer Leverkusen 勒沃庫森）▪️後衛：尤里恩・廷伯（Jurrien Timber，Arsenal 阿森納）米奇・范德芬（Micky van de Ven，Tottenham Hotspur 熱刺）維吉爾・范戴克（Virgil van Dijk，Liverpool 利物浦）內森・阿克（Nathan Aké，Manchester City 曼城）約雷爾・哈托（Jorrel Hato，Chelsea 切爾西）丹澤爾・鄧弗里斯（Denzel Dumfries，Inter Milan 國際米蘭）揚・保羅・范赫克（Jan Paul van Hecke，Brighton 布萊頓）▪️中場：萊恩・赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch，Liverpool 利物浦）蒂賈尼・賴恩德斯（Tijjani Reijnders，Manchester City 曼城）法蘭基・德容（Frenkie de Jong，Barcelona 巴塞隆納）特恩・庫普梅納斯（Teun Koopmeiners，Juventus 尤文圖斯）馬騰・德容恩（Marten de Roon，Atalanta 亞特蘭大）昆騰・廷伯（Quinten Timber，Marseille 馬賽）胡斯・提爾（Guus Til，PSV Eindhoven PSV燕豪芬）馬茨・維弗爾（Mats Wieffer，Brighton 布萊頓）▪️前鋒：布萊恩・布羅比（Brian Brobbey，Sunderland 桑德蘭）孟菲斯・德佩（Memphis Depay，Corinthians 哥林多人）科迪・加克波（Cody Gakpo，Liverpool 利物浦）賈斯汀・克魯伊維特（Justin Kluivert，Bournemouth 伯恩茅斯）諾亞・朗（Noa Lang，Galatasaray 加拉塔薩雷）多尼耶爾・馬倫（Donyell Malen，Roma 羅馬）克雷森西奧・薩默維爾（Crysencio Summerville，West Ham United 西漢姆聯）沃特・韋霍斯特（Wout Weghorst，Ajax 阿賈克斯）▪️守門員：鈴木彩艷（Parma 帕爾馬）大迫敬介（廣島三箭）早川友基（鹿島鹿角）▪️後衛：菅原由勢（Werder Bremen 文達不來梅）谷口彰悟（Sint-Truiden 聖特魯登）板倉滉（Ajax 阿賈克斯）長友佑都（FC東京）渡邊剛（Feyenoord 飛燕諾）瀨古步夢（Le Havre 勒哈費爾）伊藤洋輝（Bayern Munich 拜仁慕尼黑）富安健洋（Ajax 阿賈克斯）鈴木淳之介（Copenhagen 哥本哈根）▪️中場：遠藤航（Liverpool 利物浦）田中碧（Leeds United 里茲聯）久保建英（Real Sociedad 皇家社會）堂安律（Eintracht Frankfurt 法蘭克福）中村敬斗（Reims 漢斯）伊東純也（Genk 亨克）鎌田大地（Crystal Palace 水晶宮）佐野海舟（Mainz 美因茲）▪️前鋒：後藤啓介（Sint-Truiden 聖特魯登）前田大然（Celtic 塞爾提克）鈴木唯人（Freiburg 弗萊堡）上田綺世（Feyenoord 飛燕諾）小川航基（NEC Nijmegen NEC奈美根）鹽貝健人（狼堡）▪️守門員：維克托・約翰松（Viktor Johansson，Stoke City 斯托克城）克里斯托弗・諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt，AIK AIK索爾納）雅各布・維德爾・澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterström，Derby County 德比郡）▪️後衛：亞爾馬爾・埃克達爾（Hjalmar Ekdal，Burnley 伯恩利）加布里埃爾・古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson，Leeds United 里茲聯）伊薩克・希恩（Isak Hien，Atalanta 亞特蘭大）古斯塔夫・拉格比耶爾克（Gustaf Lagerbielke，SC Braga 布拉加）維克托・林德洛夫（Victor Lindelöf，Aston Villa 阿斯頓維拉）艾瑞克・史密斯（Eric Smith，St. Pauli 聖保利）卡爾・斯塔費爾特（Carl Starfelt，Celta Vigo 塞爾塔）艾略特・史特勞德（Elliot Stroud，Mjällby 米亞爾比）丹尼爾・史文森（Daniel Svensson，Borussia Dortmund 多特蒙德）▪️中場：耶斯佩爾・卡爾斯特倫（Jesper Karlström，Udinese 烏迪內斯）亞辛・阿亞里（Yasin Ayari，Brighton 布萊頓）馬蒂亞斯・斯萬貝里（Mattias Svanberg，Wolfsburg 沃爾夫斯堡）盧卡斯・貝里瓦爾（Lucas Bergvall，Tottenham Hotspur 熱刺）貝斯福特・澤內利（Besfort Zeneli，Union Saint-Gilloise 聖吉羅斯聯）赫爾曼・約翰松（Herman Johansson，FC Dallas 達拉斯FC）▪️前鋒：塔哈・阿里（Taha Ali，Malmö FF 馬爾默）亞歷山大・伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson，Holstein Kiel 基爾）安東尼・艾蘭加（Anthony Elanga，Newcastle United 紐卡索聯）維克托・約克雷斯（Viktor Gyökeres，Arsenal 阿森納）亞歷山大・伊薩克（Alexander Isak，Liverpool 利物浦）古斯塔夫・尼爾森（Gustaf Nilsson，Club Brugge 布魯日）班傑明・尼格倫（Benjamin Nygren，Celtic 塞爾提克）肯・塞馬（Ken Sema，Pafos 帕福斯）▪️守門員：艾曼・達門（Aymen Dahmen，CS Sfaxien 斯法克斯人）薩布里・本・哈辛（Sabri Ben Hassine，Étoile du Sahel 沙希爾星）穆希卜・阿爾沙米希（Mohib Al Shamikhi，Club Africain 非洲人俱樂部）▪️後衛：蒙塔薩爾・塔爾比（Montassar Talbi，Lorient 洛里昂）迪倫・布隆（Dylan Bronn，Servette 塞爾維特）奧馬爾・雷基克（Omar Rekik，Maribor 馬里博爾）揚・瓦萊里（Yan Valery，Young Boys 年輕人）阿里・阿卜迪（Ali Abdi，Nice 尼斯）莫塔茲・納法蒂（Moataz Nafati，IFK Norrköping 北雪平）拉德・謝哈維（Raed Sheikhawi，US Monastir 莫納斯提爾聯）阿德姆・阿魯斯（Adem Arous，Kasımpaşa 卡斯帕薩）▪️中場：艾利耶斯・斯希里（Ellyes Skhiri，Eintracht Frankfurt 法蘭克福）漢尼拔・梅布里（Hannibal Mejbri，Burnley 伯恩利）阿明・本・哈米達（Amine Ben Hamida，Espérance de Tunis 突尼斯希望）阿尼斯・本・斯利曼（Anis Ben Slimane，Norwich City 諾里奇城）穆罕默德・哈吉・馬哈茂德（Mohamed Haj Mahmoud，Lugano 盧加諾）拉尼・赫迪拉（Rani Khedira，Union Berlin 柏林聯）莫爾塔達・本・瓦內斯（Mortadha Ben Ouanes，Kasımpaşa 卡斯帕薩）▪️前鋒：伊利亞斯・阿舒里（Elias Achouri，Copenhagen 哥本哈根）伊斯梅爾・加爾比（Ismael Gharbi，FC Augsburg 奧格斯堡）艾利耶斯・薩阿德（Elyes Saad，Hannover 96 漢諾威96）塞巴斯蒂安・圖內克蒂（Sebastian Tounekti，Celtic 塞爾提克）菲拉斯・沙瓦特（Firas Chaouat，Club Africain 非洲人俱樂部）哈利勒・阿亞里（Khalil Ayari，Paris Saint-Germain 巴黎聖日耳曼）哈澤姆・梅斯圖里（Hazem Mestouri，Dynamo Makhachkala 馬哈奇卡拉迪納摩）拉揚・盧米（Rayan Loumi，Vancouver Whitecaps 溫哥華白浪）