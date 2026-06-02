我是廣告 請繼續往下閱讀

雲豹能源子公司台普威能源與澳洲能源開發商Energy Decarb簽署合作協議，將透過合資公司共同開發澳洲再生能源市場。馮浩翔指出，台普威將複製日本市場的成功經驗，採取「先建立實績、再擴大規模」的發展策略，從中小型光儲案場切入，快速累積在地運營經驗與實績，逐步拓展至大型專案市場。台普威目前在澳洲掌握128MW／292MWh潛在開發案量，未來將由合資公司統籌建置，預計於今、明兩年陸續完工，並以此為基礎，逐步擴大大型案場布局。首波合作將聚焦澳洲當地飯店、購物中心、工廠、物流倉庫及球場等大型工商業用戶（C&I），提供太陽能與儲能整合EPC服務，並結合ESCO能源服務模式，協助企業降低用電成本，同時透過參與電力市場創造額外收益。馮浩翔表示，此次合作將充分發揮雙方優勢。台普威憑藉自主EMS軟體、一站式系統整合能力及儲能技術優勢，提供從開發、設計、建置到維運管理的完整服務；Energy Decarb則具備深厚的澳洲在地資源、電力交易專業及專案開發經驗。透過技術、資源與市場通路整合，雙方將共同掌握澳洲能源轉型帶動的光儲商機，加速拓展當地市場版圖。Energy Decarb擁有豐富的能源產業資源與市場開發經驗，專注於太陽光電、儲能及電動車充電等基礎設施。主要投資方為澳洲知名能源投資機構St Baker Capital。創辦人Trevor St Baker為澳洲能源產業的重要推手。根據澳洲清潔能源協會（CEC）最新發布的《2026澳洲潔淨能源報告》，截至2025年底，澳洲再生能源累計投資金額已達314億澳幣（約新台幣7,100億元）。其中，儲能產業於2025年單年度投資額即達48億澳幣（約新台幣1,085億元），較前一年大幅成長67%，推升澳洲成為全球第三大儲能市場。台普威表示，隨著澳洲朝2050年100%再生能源目標邁進，光儲市場需求持續升溫。在政策、資金及市場需求三大動能驅動下，澳洲已成為全球儲能產業的重要市場，未來台普威將持續深化在地布局，積極掌握能源轉型商機。