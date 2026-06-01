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男團BIGBANG前成員T.O.P離開團體後，前陣子發表了個人專輯宣布回歸樂壇，今（1）日他宣布全新見面會活動，透露將在日本舉辦「免費」見面會，凡是日本付費會員都可以搶票，只要支付3000日幣（約台幣600元）活動成本價就可以進場看男神，甚至可以拿到市價超過5000日幣（約台幣1000元）的禮物，讓粉絲聽到消息後都為之瘋狂。T.O.P今日宣布將於7月9日在橫濱Pia Arena舉辦粉絲見面會，而門票的價錢也曝光「免費！」為了回饋一直以來支持自己的粉絲，凡是T.O.P日本付費會員的粉絲都可以參加本次活動搶票，只需要付3000日幣，不僅可以獲得本次演出門票，還可以獲得價值超過5000日幣的特典禮物。更重要的是，T.O.P本次活動並不是透過抽票方式，而是「先搶先贏」的方式來取得，一共分為兩個階段開搶，「6/5第一波付費會員先搶先贏」凡是5月31日前就付錢加入會員者可以參加；「6/13第二波付費會員先搶先贏」凡是在6月1日以後付錢加入的所有會員，，還沒加入會員、又想參加活動的粉絲千萬別錯過。