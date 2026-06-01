我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷5月31日發生一起墜樓命案，一名26歲女子從公寓4樓約10公尺高的地方墜落，經急救後仍宣告不治。警方調查發現，女子墜樓前曾與24歲的台灣籍同性伴侶發生激烈爭吵，警方正進一步調查這名台籍女子。根據泰國媒體Khaosod報導，5月31日凌晨2時，泰國曼谷市警局曼卿區分局接獲通報，一處公寓大樓發生女子墜樓事件，隨即率隊前往現場調查，事發地點為一棟8層樓高的公寓。現場發現一名年輕女子重傷倒臥地面、失去意識。救護人員立即進行心肺復甦術（CPR）搶救約30分鐘，但生命跡象始終沒有恢復，最終宣告不治。警方調查發現，死者為26歲的女子。初步研判，她是從4樓住處墜落，高度約10公尺。隨後，警方鑑識人員及泰國空軍總醫院法醫共同進行遺體勘驗，以作為證據保存。警方調查得知，死者從事自由業，主要承接伴遊工作，與一名24歲的台灣籍女同伴侶共同租屋住在公寓內，約有兩個月的時間。事發前，這名台灣籍伴侶正在與朋友通電話，死者突然醋勁大發大聲喊道：「不要講那麼大聲，也關心我一下吧！」隨後，台灣籍伴侶要求死者停止吵鬧。之後死者走進臥室，並將房門反鎖，不讓對方進入房間。警方表示，死者當時可能因情緒壓力而陷入焦慮，之後從4樓墜落，身體撞擊地面身亡。目前警方仍在進一步訊問這名台灣籍伴侶，並調閱監視器畫面作為證據，以釐清這起憾事的真正原因。並通知家屬領回遺體，辦理後續喪葬儀式。