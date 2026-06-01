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即飲咖啡品牌貝納頌於5/29-5/30信義區新光三越 A8 南門香堤廣場舉辦「CRAFT LAB精萃研究室」快閃活動。現場打造極具質感的極品咖啡車，吸引大批民眾朝聖。品牌代言人啦啦隊女神李多慧更首度換上白袍，化身「最美咖啡調香師」驚喜現身，將現場氣氛炒到最高點！活動當天，李多慧以一身專業又甜美的白袍造型亮相，與現場粉絲近距離互動。她化身調香師，帶領大家一同品嚐全新推出的「貝納頌茶韻咖啡系列」。李多慧在現場興奮分享，這款咖啡喝起來有濃郁的咖啡香，又有清爽的茶香回甘，層次非常豐富，讓她一喝就愛上。幸運合照的粉絲，不僅能與女神同框，還抱走李多慧親筆簽名的球與毛巾，直呼「太幸福了！」貝納頌表示，這次全新「茶韻咖啡系列」是為了帶給消費者更細膩的風味體驗。新品特別運用「海洋深層水精萃技術」將咖啡與茶香完美調和。讓即飲咖啡在原本的醇厚口感中，多了一抹輕盈的茶韻與清爽回甘，成功重新詮釋了瓶裝咖啡的質感。期間限定的「CRAFT LAB精萃研究室」完美融合了風味體驗與質感美學。快閃活動現場不僅好喝更好拍，吸引超多潮人打卡，引爆熱烈話題。雖然實體快閃店已圓滿落幕，但錯過的咖啡迷們也別失望，隨時都能到便利商店購買，親自品嚐這場兼具視覺與味覺的極品咖啡盛宴。