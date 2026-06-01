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前民眾黨立委林國成在去年七月，在一場反罷免造勢活動中，因情緒激動，針對總統賴清德發表一番激烈言論，甚至罵不雅字眼，遭賴清德提告。經法院審理後做出裁決，判處拘役20天，得易科罰金2萬元，對此，林國成今（1）日透過臉書發文回應，確定「放棄上訴」，說明收到判決結果的心情。林國成在聲明中坦言，他始終認為在造勢場合的發言屬於政治性言論，內容也聚焦於公共事務評論，理應受到言論自由的高度保障；同時，他也認為賴總統身為國家領導人，應具有接受批評的雅量。但他強調，基於對司法的尊重，加上考量到自己當時身為政治人物，在公開場合因情緒激憤而失言，對社會確實造成不妥的影響，因此決定不願意再浪費司法資源。他宣示將放棄上訴，接受法院判決結果，並會自行繳納罰鍰。此外，林國成也在聲明中感謝無償幫忙處理本案的律師，以及這段時間傳訊息、打電話表達關心的支持者們。他透露，判決結果出爐後，有許多來自台南、高雄、屏東等地的南部鄉親，甚至特地打電話表示願意幫忙支付罰鍰。對此，林國成表達感動與感謝，鄉親的好意他心領了，這筆罰鍰他會自己全額繳納，希望本案能從此告一段落，不要再因為這起事件，加劇台灣社會的對立與紛擾。