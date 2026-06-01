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▲海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊邀六龜育幼院師生登雲林艦參訪。(圖／海巡署南部地區機動海巡隊提供)

▲海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊邀六龜育幼院師生登雲林艦參訪，在該艦駕駛台參觀。(圖／海巡署南部地區機動海巡隊提供)

▲海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊邀六龜育幼院師生登雲林艦參訪，在該艦駕駛台參觀，並為參訪師生導覽解說。(圖／海巡署南部地區機動海巡隊提供)

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊5月31日，邀請高雄市六龜育幼院師生登上雲林艦參訪，期透過艦艇導覽、海巡工作介紹及有趣活動安排，讓參訪師生近距離認識海巡勤務與海洋守護工作。高雄市六龜育幼院師生登上雲林艦參訪活動，受到海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊隊長倪志忠，率雲林艦艦長石介璋及艦上人員熱烈歡迎。海巡署艦隊分署分署長黃宣凱表示，艦隊分署為迎接今(115)年國家海洋日活動，並推動公益關懷與海洋教育向下扎根，乃由艦隊分署南部地區機動海巡隊隊長倪志忠籌劃，邀請高雄市六龜育幼院師生登上雲林艦參訪，由雲林艦艦長石介璋及艦上人員為六龜育幼院師生進行艦艇導覽解說，以及介紹海巡工作等活動，期讓參訪師生近距離認識海巡勤務與海洋守護工作。停泊在高雄港的雲林艦平時乘風破浪、守護海疆，31日則化身為認識海洋的溫暖港灣，海巡同仁以親切笑容迎接六龜育幼院院童登艦，陪伴大家走上甲板、認識艦上勤務空間，並以淺顯易懂的方式介紹海巡工作內容，這對許多院童而言，海巡艦艇平時或許只存在於新聞畫面或遠方港邊，但此次能實際登上雲林艦，近距離看見艦上設備、聆聽海巡同仁介紹，也讓原本陌生的海上勤務變得具體而親近。艦隊分署南部地區機動海巡隊隊長倪志忠指出，為讓參訪活動更貼近孩童視角，南部地區機動海巡隊安排海巡兒童動畫影片欣賞，並透過簡單互動問答，帶領院童以輕鬆有趣的方式認識海巡工作與海洋安全觀念，同時也準備小點心供孩子們享用，讓雲林艦上的午後多了笑聲與溫度。雲林艦艦長石介璋說，當六龜育幼院師生在甲板上露出笑容，也讓雲林艦這一天不只是守護海疆的艦艇，更成為陪伴他們認識海洋的起點。艦隊分署分署長黃宣凱並表示，艦隊分署為迎接今年國家海洋日，於活動前，結合北部、中部、南部、東部地區機動海巡隊及澎湖海巡隊，安排一系列公益參訪活動，邀請幼兒園及社福機構登海巡艦艇參訪，讓孩童及關懷對象近距離認識海巡勤務與海洋守護工作，為6月7日國家海洋日慶祝活動提前暖身。