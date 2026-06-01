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時序來到台股的除權息旺季，也是高資產族群再次檢視退休規劃的關鍵時刻。全球人壽與彰化銀行攜手推出全新利變型還本保險「全球人壽溢美至富利率變動型美元還本終身保險（定額給付型）」，不僅能滿足客戶對長期資產配置的需求，更結合了特定傷病保障，協助客戶在累積資產的同時，構築涵蓋「財富與健康」的全方位終身藍圖。全球人壽表示，「溢美至富」兼具壽險保障、生存保險金與特定傷病保障三大功能。投保自第一個保單週年日起，即可開始領取生存保險金，提供每年穩健的現金流，同時透過宣告利率機制，每年有機會享有增值回饋分享金，讓保障及資產享加乘的效果，另外若於契約有效期間內，初次經醫院醫師診斷確定罹患「嚴重阿茲海默氏症」或「嚴重巴金森氏症」，將按診斷確定日當時之基本保險金額的 5% 給付特定傷病保險金，減輕長照風險對家庭財務的衝擊。「溢美至富」的推出 ，提供客戶資產穩健與守護高齡尊嚴的保障，同時為讓客戶快速了解保險內容，全球人壽與彰化銀行特別將商品DM重點內容語音化，客戶掃描QR Code後即可透過語音清楚瞭解商品重點，讓服務再升級，如需進一步了解本商品詳情，請洽全球人壽或彰化銀行各分行。此外，全球人壽與彰化銀行展現對永續生態的高度重視，在提供客戶完善的金融服務之外，今年也將與支持海洋生態保育的團體攜手合作，客戶透過彰化銀行投保全球人壽的每張保單，將相對提撥捐款予保育團體，共同為永續生態盡一份心力。