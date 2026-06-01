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2026年底地方大選腳步接近，民進黨立委沈伯洋投入選戰20天，資深媒體人周玉蔻認為，已經在台北市政壇造成影響，過去兩年多來，蔣萬安最大的優勢並非做得特別好，而是始終沒有遇到真正有準備的對手，如今沈伯洋出場後，從AI生態系、北士科變電所、大龍市場到城市競爭力，一個接一個議題正面交鋒，讓外界突然發現，蔣萬安很多時候其實都在答非所問。周玉蔻舉例，沈伯洋日前走訪大龍市場，提出市場改建後的特色在哪裡，並點出攤商抱怨的電壓不合、設備不能用、鐵捲門年年故障等務實問題，明明問的是市場特色，結果蔣萬安回應的卻是海砂屋改建政策，簡直牛頭不對馬嘴。另外在AI議題的交鋒，周玉蔻指出，黃仁勳在台北談AI基礎建設、AI工廠、Vera Rubin全面量產，談的是現階段的AI革命，結果蔣萬安談到與輝達合作時，端出來的卻是2036年的文湖線優化計畫，宣稱未來將透過輝達技術進行人流模擬、月台疏散分析以及異常停駛衝擊評估，但AI總部看的是供電、資料中心、人才與產業聚落，文湖線談的是捷運管理，這讓軌道專家都忍不住吐槽「人流模擬和AI總部根本兩回事」，一個談未來幾年全球產業競爭，一個談10年後捷運改善工程，時空完全錯亂。周玉蔻認為，沈伯洋其實只做了一件事，那就是認真討論市政，但當對手開始認真討論問題時，蔣萬安問市場答海砂屋、談AI扯文湖線，似乎越來越容易露出破綻，蔣萬安最大的危機也許不是沈伯洋太強，而是當真正的對手出現後，台北市民開始認真檢視他到底懂多少、準備了多少，以及是否真的有能力帶領台北迎接下一個十年，蔣萬安要面臨的考試，恐怕才剛剛開始。