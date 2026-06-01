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什麼是「炒飯症候群」？

仙人掌桿菌

日本國立傳染病研究所：食物中毒分兩種

微波加熱根本沒用！90°C加熱60分鐘都殺不死

預防關鍵：別大量備菜、別常溫放置

避免一次大量烹調米飯或麵類，不要預先存放備用。 穀類食品烹調後，應立即保溫或盡快分裝、冷藏於8°C以下。

日本一名20歲學生因食用放置長達5天的義大利麵，結果引發嚴重食物中毒，最終器官衰竭不治身亡。這起令人震驚的事件，再度讓「炒飯症候群」這個致命威脅引發廣泛關注——更可怕的是，就連許多人以為能解決問題的微波爐加熱，對這種病菌根本毫無效果。「炒飯症候群」的元兇，是一種名為（Bacillus cereus，又稱蠟樣芽孢桿菌）的細菌。顧名思義，這類食中毒事件最常發生在炒飯、炒麵、義大利麵等米飯或麵類料理上，因此得名。據報導，這名20歲的學生在食用5天前烹調的義大利麵後，出現腹瀉與嘔吐症狀，病情迅速惡化，最終疑因而不治。根據日本國立傳染病研究所（NIID）公開資料，仙人掌桿菌感染症幾乎都以食物中毒的形式呈現，分為兩種。日本自1960年代起便有相關通報案例，其中又以嘔吐型佔多數。嘔吐型的症狀由食物中預先產生的毒素所引發，，主要症狀包括嘔吐、噁心、腹瀉及腹痛。1987年東京曾爆發一起318人集體中毒事件，當時患者大多為輕症，但這起死亡案例顯示，病情並非每次都能如此「輕描淡寫」。許多人以為把剩菜丟進微波爐熱一下就萬無一失，但這個觀念對仙人掌桿菌完全行不通。根據東京都保健醫療局的資料，這種細菌；其所產生的嘔吐毒素更是耐熱到驚人——即便在。換句話說，一般家用微波爐的加熱溫度，對這種細菌幾乎形同「無效」。東京都保健醫療局提出兩大預防重點：近年來日本各地屢創高溫紀錄，隨著夏季腳步逼近，氣溫將持續攀升，也正是食物中毒的高峰期。看似無害的「隔夜炒飯」或「前幾天的剩麵」，都可能在不知不覺中成為致命危機，民眾切勿掉以輕心。（資料來源：NIID國立感染症研究所、東京都保健醫療局）