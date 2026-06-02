BTS將於11月19日、21日、22日一連3天登上高雄世運主場館開唱，今（2）日中午12點正式開放WEVERSE會員優先購票，一路賣到晚間10點，限時10小時搶票。《NOWNEWS今日新聞》也幫大家整理好最簡單的BTS高雄場會員搶票懶人包，由於本次採全場實名制，ARMY記得先加入tixCraft拓元售票系統會員、完成手機驗證與實名制資料，否則無法買票，再提前準備好信用卡、Membership預購碼並檢查網路狀況，畢竟這次每場每人最多只能買2張，慢一步都有可能直接沒票。
BTS會員優先購前「必讀三大重點」
重點一：
先加入tixCraft拓元售票系統註冊會員，並完成手機號碼驗證，沒有實名驗證成功無法購票。
重點二：
提前複製好BTS Membership專屬預購碼，搶票時直接貼上，避免打錯。
🔴總共11碼，格式為2個英文字母＋9個數字
重點三：
・背好信用卡卡號
・背好背面末3碼
・背好到期日期
⚠️付款完成後，不論取票完成與否，皆可於訂單查詢中查看票面姓名。
BTS高雄演唱會WEVERSE會員優先購票時間
2026年6月2日（星期二）12:00－22:00（限時10小時）
BTS高雄演唱會 拓元WEVERSE會員優先購票連結
https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
BTS高雄場會員優先購票限制
・只有「WEVERSE登記成功者」才能參加搶票
・登記成功≠保證買到票・每組ARMY MEMBERSHIP（GLOBAL）每場限購2張
・每場單筆訂單最多2張・每個帳號每場最多只能買2張
ARMY MEMBERSHIP購票流程表（僅參考）：https://reurl.cc/O63oQ3
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重點一：
先加入tixCraft拓元售票系統註冊會員，並完成手機號碼驗證，沒有實名驗證成功無法購票。
重點二：
提前複製好BTS Membership專屬預購碼，搶票時直接貼上，避免打錯。
🔴總共11碼，格式為2個英文字母＋9個數字
重點三：
・背好信用卡卡號
・背好背面末3碼
・背好到期日期
⚠️付款完成後，不論取票完成與否，皆可於訂單查詢中查看票面姓名。
BTS高雄演唱會WEVERSE會員優先購票時間
2026年6月2日（星期二）12:00－22:00（限時10小時）
BTS高雄演唱會 拓元WEVERSE會員優先購票連結
https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
BTS高雄場會員優先購票限制
・只有「WEVERSE登記成功者」才能參加搶票
・登記成功≠保證買到票・每組ARMY MEMBERSHIP（GLOBAL）每場限購2張
・每場單筆訂單最多2張・每個帳號每場最多只能買2張
ARMY MEMBERSHIP購票流程表（僅參考）：https://reurl.cc/O63oQ3