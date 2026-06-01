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國民黨主席鄭麗文今（1）日啟程訪美，展開為期16天的行程，外界高度關注此行能否如她先前所言，見到美國總統川普。不過，旅美學者翁履中在臉書發文直言，正式會面或許困難，但在華府會議室不好進的情況下，政治跟所有事情一樣都不能太絕對，「鄭川會」雖然很難，但場邊偶遇並非零機率。翁履中表示，川普日前透露受邀觀看NBA總決賽，可能前往麥迪遜花園廣場看尼克隊主場賽事，鄭麗文8日剛好在紐約，恰恰撞期尼克主場第三戰。他笑說，若想在場邊巧遇，前提是要願意花大錢買下一張高達數萬美元的總冠軍賽門票，還得剛好買在川普座位附近、特勤人員沒有阻擋，且川普沒有坐在貴賓包廂。如果這些嚴苛條件都吻合，在尼克場邊握到手、拍到照，絕對算得上是灌籃等級的高光時刻，甚至比跟智庫座談更接近權力核心。不過，翁履中強調玩笑歸玩笑，能不能同框是運氣，能不能被重視則是實力，合照可以靠緣分，信任則必須靠論述。他指出，政治賽局有時跟籃球一樣，實力不夠、運氣也沒有時，就得先扮演好自己的角色幫助隊友得分，鄭麗文此行真正重要的，還是要把國民黨的兩岸和平路線、國防立場與對美政策說清楚，畢竟政治需要有點想像力，也可以輕鬆一點。1