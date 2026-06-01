李㼈和熊家婕的長女李紫嫣五官清新、氣質出眾，成績優異又有一手好文筆的她，2022年順利考上國立師範大學國文系，時光飛逝，今（1）日李紫嫣在粉專發文透露順利畢業，附上充滿仙氣的學士服照，吸引一票網友按讚、瀏覽。
李紫嫣IG文案優美 畢業照仙氣滿溢
李紫嫣回憶：「十八歲到二十二歲，我生命中最燦爛的夏季都在和平東路上的文學院裡度過。」她表示，這個夏天是人生中很重要的夏天，很高興有大學四年裡閱讀過的作品、發生過的事、相遇過或重逢了的人陪伴自己。
文案中，李紫嫣寫道，「是的，那麼你會記得國學概論、經學通論，中國文學史、哲學史，文字、聲韻、訓詁學，詩、詞、曲、散文選，文學院大樓誠正勤樸每一間教室、隨時隨處開始施工的操場，和那個有我們存在過的、一個人生命中的夏季嗎？」
隨文附上多張畢業照，李紫嫣波浪長髮垂落，穿戴師大的學士帽、學士袍，在文學院大樓留影紀念，賞心悅目的照片和優美文字迎來不少網友留言，「恭喜！祝未來發光發熱！每一天都閃亮」、「根本仙女！」
李紫嫣曾參加未來少女 私下熱愛寫作
李紫嫣不願只當「最美星二代」，她憑著實力入選女團選秀節目《未來少女》「黑曜精靈」成員，近年她也跨足影視圈，與父親李㼈首度合作拍攝電影《突破：三千米的泳氣》，除了舞台表演，李紫嫣私下熱愛寫作與文學，經常在社群平台寫下充滿溫度的文字，堪稱是兼具美貌與內涵的潛力新星。
李紫嫣purple IG
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李紫嫣回憶：「十八歲到二十二歲，我生命中最燦爛的夏季都在和平東路上的文學院裡度過。」她表示，這個夏天是人生中很重要的夏天，很高興有大學四年裡閱讀過的作品、發生過的事、相遇過或重逢了的人陪伴自己。
文案中，李紫嫣寫道，「是的，那麼你會記得國學概論、經學通論，中國文學史、哲學史，文字、聲韻、訓詁學，詩、詞、曲、散文選，文學院大樓誠正勤樸每一間教室、隨時隨處開始施工的操場，和那個有我們存在過的、一個人生命中的夏季嗎？」
隨文附上多張畢業照，李紫嫣波浪長髮垂落，穿戴師大的學士帽、學士袍，在文學院大樓留影紀念，賞心悅目的照片和優美文字迎來不少網友留言，「恭喜！祝未來發光發熱！每一天都閃亮」、「根本仙女！」
李紫嫣不願只當「最美星二代」，她憑著實力入選女團選秀節目《未來少女》「黑曜精靈」成員，近年她也跨足影視圈，與父親李㼈首度合作拍攝電影《突破：三千米的泳氣》，除了舞台表演，李紫嫣私下熱愛寫作與文學，經常在社群平台寫下充滿溫度的文字，堪稱是兼具美貌與內涵的潛力新星。
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