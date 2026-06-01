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捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今(1)日率團再度造訪台灣，與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人會面。為感謝捷克長期在國際上力挺中華民國，韓國瑜於會後宣布，自今年8月1日起，台北直飛布拉格航班將正式增加一倍，期盼讓兩國在經貿、文教及觀光等領域交流更緊密。韓國瑜坦言，台灣的國際處境艱難，「要在國際上呼吸一口新鮮空氣都非常不容易」，因此不具行政敏感性的國會外交至關重要，立法院身為最高民意機構，勢必全力以赴為台灣拓展更寬廣的國際生存空間。面對中國對台捷深化外交關係的阻撓，韋德齊強調台灣與捷克都是自由民主國家，而民主國家人民有權自主決定外交走向，不需要聽從他國命令來決定「要不要跟誰交朋友」。他透露，出發前夕曾於捷克參議院全體大會中進行表決，超過八成出席議員表態支持他出訪台灣，顯示發展台捷交流是參議院內部的主流共識，兩國間合作完全是互惠互利，即便國內出現反對聲音，這在民主社會中也是正常的現象。談及敏感的兩岸關係，韋德齊直言，捷克共和國目前執行的是自己的一中政策，而國會外交正是其中非常關鍵的環節，因此捷克參議院與台灣立法院展開各項交流合作合情合理。他指出，對於中國主張的一中政策，捷克不一定要遵守。韋德齊也向韓國瑜發出邀請，期盼未來韓國瑜能率團訪問捷克，進一步鞏固台捷雙邊的民主友好關係。