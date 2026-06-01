我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過「品醋師」陳宥緁與「品油師」徐因的職人對談，帶領與會者在品味美食的同時為健康把關，（圖／工策會提供）

▲斐麗巴黎廳不僅是深耕台中31年的歐式蔬食名店，更是首屆「台中市十大伴手禮」得獎，圖右是成功創業家徐音。（圖／工策會提供） (859.53 kb)

女力當道，點亮台中產業創新動！ 台中市工商發展投資策進會日前於西區五權西六聚落舉辦今年首場「女力產業論壇」，邀集食品、健康、文創及地方創生等領域女性企業家分享品牌經營與創業歷程，吸引眾多企業經營者及創業人士參與，活動開放報名後迅速額滿。台中市工策會總幹事陳學聖表示，女性在產業發展及企業經營中展現獨特視角與領導力，已成為推動創新與轉型的重要力量。此次論壇以「釀造台中的競爭力：食品產業的精品化革命」為主題，希望透過經驗交流，協助在地企業掌握市場趨勢與產業變化。論壇邀請天然果醋品牌「PINTRUE品醋迷」執行長陳宥緁擔任主講人，分享從品酒專業跨足天然果醋產業的歷程，以及離開金融業後投入創業的經驗。她以自身故事說明品牌定位、產品差異化及市場經營策略，獲得與會者熱烈回響。陳學聖指出，食品產業是台中重要產業基礎之一，面對全球供應鏈重組與消費市場快速變動，企業競爭已從製造能力延伸至品牌經營與國際布局。近年來，台中食品業者積極朝向精緻化與特色化發展，展現產業升級潛力，而女性企業家在市場洞察、品牌塑造及通路拓展方面亦展現亮眼成果。活動地點選在國立台灣美術館周邊的五權西六聚落舉行。工策會表示，該區聚集多家特色店家與藝文空間，逐漸形成兼具生活美學與文化特色的街區聚落。而活動場地「斐麗巴黎廳」，不僅是深耕台中31年的歐式蔬食名店，更是首屆「台中市十大伴手禮」得獎品牌。餐廳主理人徐因是成功創業家，更具備專業橄欖油品鑑背景。本次論壇特別安排品牌創辦人與職人進行對談，透過食品文化、健康飲食及生活美學等面向交流，讓產業分享結合地方特色。工策會指出，未來將持續於五權西六聚落辦理相關交流活動，串聯在地商家、企業與創業團隊，推動產業合作與地方創生發展，並透過街區品牌塑造，提升區域特色與城市魅力。