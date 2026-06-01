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知名不孕症機構送子鳥生殖中心台北院，今（1）日被爆出偷拍爭議，遭台北地檢署搜索調查，由於院方過去曾協助多位藝人進行凍卵、試管療程，如Lulu在和陳漢典結婚前也曾到院所凍卵；藝人趙小僑在42歲時靠著試管嬰兒喜獲一女等案例，因此消息曝光後掀起外界震撼。送子鳥生殖中心在不孕症及生殖醫學領域相當知名，也曾有不少藝人公開分享在此接受療程的經驗。其中凍卵的藝人包括白癡公主、木星、魏蔓、謝盈萱以及范宸菲等；而透過試管療程成功迎來孩子的，則有顏嘉樂、狄志杰夫妻，以及趙小僑、劉亮佐夫妻等，在大眾眼中可以說是知名度最高的生殖診所也說不定。據了解，今年全台醫美診所接連爆出偷拍風波，台北市警方聯合衛生局、消防局執行「偷拍聯合稽查」專案，稽查人員於5月12日前往送子鳥生殖中心台北院時，在診間及手術室發現疑似攝影設備拆除後留下的孔洞痕跡，懷疑院方曾設置攝影器材，並在未告知病患情況下拍攝診療過程。台北地檢署接獲情資後，今日指揮警方前往搜索，並約談台北院負責醫師及相關主管到案說明，目前檢方正朝違反《個人資料保護法》及妨害性隱私等方向偵辦，進一步釐清設備用途、拍攝內容以及是否涉及病患隱私外流等問題。