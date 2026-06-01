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台灣網球好手梁恩碩於2026年法國網球公開賽寫下個人生涯里程碑！今（1）日在女雙16強賽中，梁恩碩攜手38歲的日本老將青山修子，以6：1、6：3直落二擊敗香港張瑋桓與斯洛維尼亞搭檔艾莉雅維茨（Veronika Erjavec），成功闖進女雙8強。這是梁恩碩生涯首次挑戰大滿貫女雙賽事，首秀即繳出殺進8強的亮眼成績單。現年25歲、身高158公分的梁恩碩，本屆法網與身高僅154公分的日本名將青山修子組成「台日聯軍」。兩位選手身材皆不到160公分，站在動輒超過170公分的歐美高大選手旁，形成鮮明的「萌萌身高差」。然而，身材劣勢絲毫不影響她們的場上表現，兩人透過出色的纏鬥能力與戰術靈活度，成功彌補了身形限制。對於此次與日本老將搭檔的表現，梁恩碩賽後難掩興奮，並對青山修子給予高度評價：「很開心第一次參加大滿貫雙打就進八強，跟搭檔的搭配感覺也很好。」梁恩碩進一步分析兩人的場上分工：「她在前排給對手製造很大的壓力，我在後排幫她製造機會。」她也坦言，能與經驗豐富的青山修子搭檔，讓她在雙打戰術的運用上學習到很多，「希望接下來比賽能夠保持狀態，繼續打出好的表現。」此役「台日聯軍」展現強大壓制力。首盤賽事，兩人迅速攻破對手發球局，僅花費34分鐘便以6：1先下一城。次盤開賽雖一度面臨1：3落後，但梁恩碩與青山修子隨即展現韌性，不僅在第6局回破，後續更連趕5局，最終以6：3逆轉勝出，漂亮終結比賽。隨著謝淑薇、吳芳嫺及男雙何承叡先後止步，梁恩碩成為台灣選手在本次法網雙打賽場上的最後希望。下一輪8強賽，她們將面對強敵，挑戰繼續爭取前進四強的機會，精彩表現令台灣球迷拭目以待。