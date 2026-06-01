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▲0-18歲國家養：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲0-18歲國家養：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）

▲0-18歲國家養：負面聲量留言 主題風向分析（圖／QuickseeK提供）

政府近來釋放育兒家庭大利多，先是總統賴清德在520就職兩周年演說中提到，政府將提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，總計18項對策，行政院也在一周後、28日在院會通過相關修法，18項對策包含生育、養育、教育、友善職場等面向，其中最受外界矚目的是0到18歲成長津貼，每人每月5,000元。在野黨除了質疑財源來源，也批評賴政府的成長津貼專戶是「抄襲」在野黨提出的「台灣未來帳戶草案」。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察政府成長津貼的網路聲量趨勢圖，在520以前，相關政策都分散在各部會，沒有全觀性的討論，在520賴清德一舉提出政策大禮包名稱「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，以及揭曉每人每月5,000元的「成長津貼」名稱後，討論度一舉衝上高峰，當日來到6萬1237則，但由於詳細政策內容未立刻公布，但隔天仍有4萬5174則討論熱度，截止到27日賴清德舉行記者會宣布18項政策內容前，網路一直維持一定的討論熱度。政府推出0到18歲成長津貼，網路正聲量1萬8536、負聲量6萬9236，好感度僅0.27。負面熱門話題來自threads，屬於網友自發性流量，包括抱怨未來「每個成人都少了100萬阿」「0-18歲每月5000的政策，不就是在懲罰我這種賺的錢不多，又不生的人嗎？」不過底下也有網友反駁稱「賺的不多，那你也沒繳稅的事情，懲罰了什麼」「很奇妙，國民黨提0-15的時候沒怎麼在網路上滑到抱怨」。進一步分析有關0到18歲成長津貼的負面聲量留言主題風向，其中以「質疑這是騙選票」最多，在熱門的討論主題中，聲量佔17%，其後依序是「質疑去年普發一萬卻拖拖拉拉」16%、「批評少子化辦公室無作為」10%、「表示詐騙集團不要再騙了」10%、「表示這當初是國民黨先喊的」10%、「批評撒幣總統」8%、「批評這是在畫大餅」8%、「批評不要跳票」8%、「認為房價物價才是問題」7%、「認為這會鼓勵外勞生小孩」6%。整體而言，這些負面聲量並不直接反對發放成長津貼，只是質疑發放的動機，包括騙選票、畫大餅，又或者罵其他的事情，例如批去年普發現金太慢、認為房價物價才是問題等。發放津貼、增加利多的政策，往往會激起領不到的人的相對剝奪感，不過人口負成長並非台灣獨自面對的課題，韓國2024年起對0到1歲兒童家庭，每月發放100萬韓元（約台幣2.1萬元），日本今年起也開徵被諷刺為「單身稅」的「育兒支援金」，我國朝野政黨也都提出由政府為兒童儲蓄投資的相關立法，顯然人口問題是朝野共同認為應該解決的當務之急，儘管網路上領不到的人跳腳，認為「為什麼我要繳稅幫別人養小孩」，然而未來政策的爭議點，已經不會是「要不要發」，而會聚焦「怎麼發」「要不要立法」「錢從哪裡來」。面對這類牽動全體納稅人的重大政策，政府除了精算財源，更應加強與民眾的雙向溝通，化解未育族群的相對剝奪感，才能將對立轉化為社會共識。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com