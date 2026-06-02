6月「買一送一」手搖飲料優惠快喝！珍煮丹表示，「買一送一」新店開幕優惠，西瓜烏龍開賣送保冷袋；迷客夏表示，「買3送1」畢業季優惠；萬波島嶼紅茶開喝楊枝甘露、芒果冰沙，贈送「現折10元」優惠券。
珍煮丹：買一送一！新店開幕優惠 送西瓜保冷袋
珍煮丹表示，新莊新泰店明天6月3日開幕，大杯「買一送一」連續3天爽喝：6月3日蜂蜜菊花茶、6月4日黑糖珍珠鮮奶、6月5日水蜜桃烏龍，手搖飲料優惠開喝。
買一送一優惠券現領！點擊輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，此優惠券僅限新莊新泰店使用；依照門市營業時間兌換；買一送一限指定同品項L杯，相同甜度、冰塊；一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；每日數量有限售完為止；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
桃園八德興豐店 門市資訊
地址：新北市新莊區新泰路100-5號1樓
時間：10:00-21:00
電話：02-2990-8009
西瓜烏龍開賣送保冷袋！
IVE張員瑛愛喝的珍煮丹「西瓜烏龍」回歸開賣！6月1日（一）至6月5日（五），珍煮丹全台門市購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露，任意2杯「免費送西瓜保冷袋」一個。
提醒大家，全台限量贈送，送完為止；活動僅限現場臨櫃購買，恕不接受電話預訂自取或外送，且不與其他優惠併用；保冷袋以購買杯數雙數贈送，買2杯贈保冷袋1個、買4杯贈保冷袋2個，以此類推，如購買3杯僅贈送保冷袋1個，購買5杯僅贈送保冷袋2個。
迷客夏：「買3送1」畢業季優惠！
迷客夏表示，迎接畢業季送上專屬青春優惠，即日起至6月7日：
◾️全台一般門市：迷點訂單（自取／外送）買5送1
◾️區域門市限定：門市現場點餐享「買3送1」
贈送醇萃茶指定飲品：大正／伯爵／綠／烏／青，迷點訂單贈送飲品以迷點電子兌換券提供；買3送1活動適用區域：桃竹苗區、臺中、彰化、南投、雲嘉南區、高屏區、台東、澎湖、金門；詳情可見官網。
萬波：芒果系列送「10元折價券」優惠
萬波島嶼紅茶開賣楊枝甘露、芒果冰沙新品，即日起至6月7日，使用你訂平台開喝芒果系列，即可獲贈「10元折價券」優惠。
提醒大家，使用期限為領券日至6月14日；每單筆消費含芒果系列（芒果冰沙／楊枝甘露）可獲得一張；折價券可於下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張（不限品項）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
珍煮丹表示，新莊新泰店明天6月3日開幕，大杯「買一送一」連續3天爽喝：6月3日蜂蜜菊花茶、6月4日黑糖珍珠鮮奶、6月5日水蜜桃烏龍，手搖飲料優惠開喝。
買一送一優惠券現領！點擊輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，此優惠券僅限新莊新泰店使用；依照門市營業時間兌換；買一送一限指定同品項L杯，相同甜度、冰塊；一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；每日數量有限售完為止；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
桃園八德興豐店 門市資訊
地址：新北市新莊區新泰路100-5號1樓
時間：10:00-21:00
電話：02-2990-8009
IVE張員瑛愛喝的珍煮丹「西瓜烏龍」回歸開賣！6月1日（一）至6月5日（五），珍煮丹全台門市購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露，任意2杯「免費送西瓜保冷袋」一個。
提醒大家，全台限量贈送，送完為止；活動僅限現場臨櫃購買，恕不接受電話預訂自取或外送，且不與其他優惠併用；保冷袋以購買杯數雙數贈送，買2杯贈保冷袋1個、買4杯贈保冷袋2個，以此類推，如購買3杯僅贈送保冷袋1個，購買5杯僅贈送保冷袋2個。
迷客夏表示，迎接畢業季送上專屬青春優惠，即日起至6月7日：
◾️全台一般門市：迷點訂單（自取／外送）買5送1
◾️區域門市限定：門市現場點餐享「買3送1」
贈送醇萃茶指定飲品：大正／伯爵／綠／烏／青，迷點訂單贈送飲品以迷點電子兌換券提供；買3送1活動適用區域：桃竹苗區、臺中、彰化、南投、雲嘉南區、高屏區、台東、澎湖、金門；詳情可見官網。
萬波島嶼紅茶開賣楊枝甘露、芒果冰沙新品，即日起至6月7日，使用你訂平台開喝芒果系列，即可獲贈「10元折價券」優惠。
提醒大家，使用期限為領券日至6月14日；每單筆消費含芒果系列（芒果冰沙／楊枝甘露）可獲得一張；折價券可於下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張（不限品項）。