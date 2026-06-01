28歲中國男神張凌赫入行6年，今年3月憑古裝劇《逐玉》中霸氣又痴情的「武安侯」一角爆紅，工作邀約不斷，他近日忙著在長沙錄製綜藝節目《開始推理吧》第四季，身價數十億的台灣資深女星謝玲玲前往探班，兩人留下合照，69歲的謝玲玲說：「不曾想還能擁有這般雀躍心情化身追星少女！」
張凌赫同框謝凌凌 關鍵字登上微博熱搜第一名
今（1）日稍早，謝玲玲在IG分享和人氣正熱的張凌赫合照，配文寫下：「轉眼就要七十，不曾想還能擁有這般雀躍心情。昔日被人追捧，如今化身追星少女，快樂從未改變！角色轉換，初心依舊，享受這份追星的小美好！」
曝光的相片，張凌赫妝髮完整，穿花色拼接牛仔外套，內搭粉紅色上衣，下半身著純白長褲，他對著鏡頭比讚，一旁的謝玲玲親密挽著張凌赫的手臂，穿大地色襯衫搭配白上衣，以及丹寧褲，俐落又貴氣。
張凌赫與謝玲玲同框，引發網路熱議，關鍵字衝上微博熱搜第一名，「和拿了金馬獎的前輩一起合影」、「大家都喜歡張凌赫啦！是很優秀的謝玲玲」、「張凌赫狀態真棒，好青春的男大啊」、「影后也愛凌赫」、「原來玲玲姐也是張凌赫粉」、「啊啊啊啊羡慕」、「隔著屏幕都能感受開心」、「我完全明白姐的心情！」
謝玲玲演《婉君表妹》走紅 離婚富商獲鉅額贍養費
謝玲玲8歲演出國片《婉君表妹》走紅，連續兩年獲得金馬獎「最佳童星獎」，23歲當紅之際嫁給香港富商林建岳後息影，不過林建岳婚後緋聞不斷，還主動追求王祖賢，1993年謝玲玲和林建岳簽下分居協議，2年後正式結束15年婚姻。
據悉，林家相當喜歡謝玲玲，為了補償她，拿出4億元港幣（約16億元新台幣）作為贍養費，讓謝玲玲生活無虞，恢單後的她，憑著投資房地產累積更多財富，目前身家估計達數十億新台幣，活躍名媛圈。
Ling Ling Hsieh IG
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今（1）日稍早，謝玲玲在IG分享和人氣正熱的張凌赫合照，配文寫下：「轉眼就要七十，不曾想還能擁有這般雀躍心情。昔日被人追捧，如今化身追星少女，快樂從未改變！角色轉換，初心依舊，享受這份追星的小美好！」
曝光的相片，張凌赫妝髮完整，穿花色拼接牛仔外套，內搭粉紅色上衣，下半身著純白長褲，他對著鏡頭比讚，一旁的謝玲玲親密挽著張凌赫的手臂，穿大地色襯衫搭配白上衣，以及丹寧褲，俐落又貴氣。
張凌赫與謝玲玲同框，引發網路熱議，關鍵字衝上微博熱搜第一名，「和拿了金馬獎的前輩一起合影」、「大家都喜歡張凌赫啦！是很優秀的謝玲玲」、「張凌赫狀態真棒，好青春的男大啊」、「影后也愛凌赫」、「原來玲玲姐也是張凌赫粉」、「啊啊啊啊羡慕」、「隔著屏幕都能感受開心」、「我完全明白姐的心情！」
謝玲玲8歲演出國片《婉君表妹》走紅，連續兩年獲得金馬獎「最佳童星獎」，23歲當紅之際嫁給香港富商林建岳後息影，不過林建岳婚後緋聞不斷，還主動追求王祖賢，1993年謝玲玲和林建岳簽下分居協議，2年後正式結束15年婚姻。
據悉，林家相當喜歡謝玲玲，為了補償她，拿出4億元港幣（約16億元新台幣）作為贍養費，讓謝玲玲生活無虞，恢單後的她，憑著投資房地產累積更多財富，目前身家估計達數十億新台幣，活躍名媛圈。
Ling Ling Hsieh IG