曾沛慈近來在《乘風破浪2026》（又稱浪姐）中表現亮眼受到討論，她也不時會在IG分享參加節目的幕後花絮，在準備練唱〈一樣的月光〉時，因為不想和原唱徐佳瑩太像，和歌唱老師在練習室裡不斷試唱，隨便哼都超好聽，當老師給出不錯的建議，曾沛慈瞪大雙眼「哦哦哦哦哦」，還拿筆記本寫下來，把歌唱老師都逗笑。

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曾沛慈公開練唱幕後　把老師逗笑

曾沛慈在第三公演演唱徐佳瑩〈一樣的月光〉受到好評，昨（1）日她在IG公開練習的花絮，在練習室裡隨便唱都超好聽，也看得出她非常努力想在唱法上和徐佳瑩做出區隔，否則會太像原唱，了無新意。

歌唱老師給了曾沛慈一些意見，每次曾沛慈都會「哦哦哦哦哦」！還急著拿筆記本寫下老師改過的音，「老師我想要暫停，我想要，想辦法像講話一樣，不要受到音樂的影響！」認真到把老師都逗樂。

特別的是，曾沛慈不只是練習「唱歌」，還將歌詞解析，自己有多勇敢，就有多害怕跟多不確定，只是暫時還沒有辦法想到那些東西，「所以，我有點想唱給我自己聽，即使我不是那麼完美、完整，像滿月，但是...我OK。」許多粉絲非常驚喜，「原來這首歌背後有這樣的故事」、「好喜歡你的版本」、「不要懷疑自己，大家真的很愛你」。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...