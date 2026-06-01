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網紅薔薔的妹妹林嘉珍，被中國同性妻子「阿順」控訴騙婚騙孕，甚至爆料自己剛生完小孩就被趕出家門，且不讓自己看小孩，讓阿順非常痛苦。不過根據了解，在台灣同性婚姻生殖的法律中，因為不適用「婚生推定」，只有阿順能夠直接拿到親權，薔妹需要另外收養才能夠幫小孩在台灣報戶口，但因為中國不接受同性婚姻，兩人的婚生子女是不被認可的，前後兩難的情況下，使得小孩現在處於幽靈戶口中。不少人好奇，薔妹和阿順早已完成同性婚姻登記，孩子又是在結婚期間出生，為何寶寶無法取得台灣戶籍和國籍，關鍵就在於台灣現行制度中，同性婚姻並不適用異性婚姻的「婚生推定」原則。所謂婚生推定，是指異性夫妻在婚姻關係間所生的孩子，法律上會推定為夫妻雙方的子女，因此父母雙方自動擁有親權。但在同性婚姻中，法律仍以「分娩事實」作為親子關係認定基礎，也就是說，因為孩子是阿順生的，薔妹跟孩子即使有血緣關係，也必須透過收養程序，才能取得法律上的父母身分。而阿順與薔妹之間的問題並沒有那麼簡單，由於孩子是中國籍的阿順生下，因此法律上首先認定阿順為母親，薔妹若要取得法律上的親權，必須完成收養程序，然而中國目前並不承認同性婚姻，因此薔妹無法被證明為孩子的媽媽之一，使得案件更加複雜。台灣雖然開放跨國同性伴侶登記結婚，即便配偶來自不承認同性婚姻的地區，只要符合相關規定，仍可在台灣完成婚姻登記。但婚姻成立並不代表親子關係成立，使得兩人的小孩出生至今還是幽靈戶無法獲得應有的保障。