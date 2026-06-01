網紅薔薔的妹妹林嘉珍，被中國同性妻子「阿順」控訴騙婚騙孕，甚至爆料自己剛生完小孩就被趕出家門，且不讓自己看小孩，讓阿順非常痛苦。不過根據了解，在台灣同性婚姻生殖的法律中，因為不適用「婚生推定」，只有阿順能夠直接拿到親權，薔妹需要另外收養才能夠幫小孩在台灣報戶口，但因為中國不接受同性婚姻，兩人的婚生子女是不被認可的，前後兩難的情況下，使得小孩現在處於幽靈戶口中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薔妹、阿順小孩不能報戶口！同婚法律解析

不少人好奇，薔妹和阿順早已完成同性婚姻登記，孩子又是在結婚期間出生，為何寶寶無法取得台灣戶籍和國籍，關鍵就在於台灣現行制度中，同性婚姻並不適用異性婚姻的「婚生推定」原則。

所謂婚生推定，是指異性夫妻在婚姻關係間所生的孩子，法律上會推定為夫妻雙方的子女，因此父母雙方自動擁有親權。但在同性婚姻中，法律仍以「分娩事實」作為親子關係認定基礎，也就是說，因為孩子是阿順生的，薔妹跟孩子即使有血緣關係，也必須透過收養程序，才能取得法律上的父母身分。

而阿順與薔妹之間的問題並沒有那麼簡單，由於孩子是中國籍的阿順生下，因此法律上首先認定阿順為母親，薔妹若要取得法律上的親權，必須完成收養程序，然而中國目前並不承認同性婚姻，因此薔妹無法被證明為孩子的媽媽之一，使得案件更加複雜。

台灣雖然開放跨國同性伴侶登記結婚，即便配偶來自不承認同性婚姻的地區，只要符合相關規定，仍可在台灣完成婚姻登記。但婚姻成立並不代表親子關係成立，使得兩人的小孩出生至今還是幽靈戶無法獲得應有的保障。

相關新聞

薔妹拍老婆裸照傳給岳父！阿順痛訴媽收到後崩潰：擔心到得焦慮症

獨／薔妹1個禮拜叫3次警察！中國妻才剛生完就被趕走　鄰居也看傻

薔妹風波扯出前員工！薔薔親揭開除內幕　經紀人認：她心情受影響

中國妻甩8罪狀指控薔妹！被霸占1000萬婚前財產　薔薔疑似也知情

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...