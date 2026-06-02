喻虹淵2015年和周渝民（仔仔）結婚後淡出圈子，睽違多年正式回歸演藝圈，她笑說自己很像二度就業的婦女。由於她先前遭保險經紀人詐騙3447萬元，目前已經進入民事訴訟，喻虹淵表示，夫妻倆並沒有因為這件事吵架，而是想著如何解決，她也感嘆沒想到人性會這麼邪惡。

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喻虹淵被詐騙　揭仔仔反應

喻虹淵被保險經紀人詐騙3447萬元，她聊到此事時感嘆，「有點驚訝，真的要騙一個人都會包裝得很好來騙你，會覺得人性可以這麼....我都在想，他們會不會覺得自己很邪惡啊！」

不過因為對方是朋友介紹的長輩，並不是被身邊親近的朋友騙，喻虹淵說，「打擊倒不至於，不會覺得很受傷什麼的。」至於夫妻倆有沒有為此爭執？喻虹淵也說，「這沒什麼好吵，要共同面對跟解決，不是吵架，只會討論怎麼解決。」

被騙這麼多錢，是不是加速她回演藝圈的契機？喻虹淵笑喊，「不會，回來工作主要還是希望自己可以有別的發展，不要『只是媽媽』，對我來說現在出來工作很像二度就業的婦女，希望工作能順利開心就好！」

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...