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▲張育成今年健康出擊，打出海放全聯盟打者成績，近日甚至已有他再度挑戰旅外的話題。（圖／富邦悍將提供,2026.5.6）

富邦悍將今年打出好成績，目前23勝19敗暫居全聯盟第2，投打兩端皆有球員繳出頂級數據，李東洺、張育成今（1）日包辦單月投打MVP，成為富邦悍將接手10年來首次有選手包辦單月投打MVP，本季真的「不一樣了」。打擊方面，張育成5月出賽21場、打擊率3成71、5轟與10分打點、17分得分，OPS高達1.171，目前OPS+高達223，無愧全聯盟最強打者名號，最終擊敗台鋼雄鷹魔鷹、統一獅蘇智傑，以12票拿到野手單月MVP。投手端則同樣由富邦悍將球員獲得，本季強勢竄起的本土王牌李東洺，單月先發4場全數奪勝，累積24局投球被打出25支安打、16次三振與6次保送，單月僅失掉2分，防禦率低至0.75，最終以11票擊敗7票、同樣手握單月4勝的味全龍王牌左投梅賽鍶，拿到生涯第一次單月MVP，也成就富邦隊史首見紀錄。富邦悍將靠著投打守穩定發威，始終排在中職前段班，雖目前距離第一的味全龍仍有5場勝差，但相比去年慘澹表現，今年單就5月就拿下13勝，5月27日就已經超越去年上半季總勝場21勝，展現出不同以往競爭力。