美式賣場好市多（Costco）在 5 月 25 日於台灣推出全新會員福利，讓黑鑽會員能提早 1 小時入場，可於每日上午 9 時率先進入賣場。不過新政策上路之後，賣場現場也一度出現混亂，有一般會員對此表示強烈不滿，在門口怒吼「不公平」，認為這政策讓會員間產生階級差異，相關話題也在社群上發酵，但風向卻一面倒力挺好市多。
黑鑽會員提早入場被轟「階級制」？眾一面倒挺好市多
好市多自 2026 年 4 月起調漲會員年費，將一般金星會員年費調整至 1,500 元，黑鑽會員則維持 3,000 元不變。隨後於 5 月 25 日正式推出黑鑽會員專屬福利：可提前於上午 9 時入場。不過，這項政策上路首日，內湖好市多門口就發生了會員爭執事件。由於只有黑鑽卡友能提前進場，部分一般會員在門口抗議不公平，怒轟：「現在有分階級啦，有錢的人先進去！」
對此，有民眾在社群平台 Threads 上發文，無奈表示：「黑鑽會員多付錢可以提早入場，就吵成這樣了？想早點入場就付黑鑽卡年費啊，很難？」
貼文曝光後引發廣大網友共鳴，許多人力挺賣場的作法：「原本就是 10 點營業，現在賣場提早 9 點開放讓黑卡進去，原本的金星會員權益並沒有受損，到底是要哭什麼？」「好市多已經很有誠意了，這不是剝奪原有卡友的權益，而是增加營業時間的成本來服務黑卡的客人，不爽可以剪卡。」
VIP待遇一天只要多花4元 ！知情人曝賣場辛酸內幕
這次黑鑽會員提前一小時入場政策引發爭議，更有民眾化身精算師，精算升級黑鑽卡的實際成本差異：「一般會員 1,500 元，黑鑽卡會員 3,000 元，兩者價差 1,500 元。以一年 365 天來計算，一天只要多付約 4.1 元，就可以提早 1 小時去逛比較空的好市多，再加上黑鑽卡的回饋金比例比較高，算下來一天根本不到 4 塊錢，這樣有心動了嗎？」
隨著討論熱烈，也有知情人出面透露了門市員工的無奈真相。其實過去不少好市多門市，即便公告營業時間是 10:00 至 21:30，但早已養成不少會員「一大早就來門口排隊」的習慣。賣場為了不讓顧客久候，工作人員只能趕進度上架商品，讓會員提早 1 小時進場購買，而這些成本與勞累全由員工自行吸收。
而新的會員入場制度早就在入口處擺放告示很久了，但許多人卻視而不見或裝作沒看到。內部員工與廠商早有預期，5 月 25 日新制上路當天一定會遇到許多人在門口抱怨。「好市多長期給會員的方便，早已被當作隨便，我只能說好市多加油，一定要堅持住這項規定！」
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好市多自 2026 年 4 月起調漲會員年費，將一般金星會員年費調整至 1,500 元，黑鑽會員則維持 3,000 元不變。隨後於 5 月 25 日正式推出黑鑽會員專屬福利：可提前於上午 9 時入場。不過，這項政策上路首日，內湖好市多門口就發生了會員爭執事件。由於只有黑鑽卡友能提前進場，部分一般會員在門口抗議不公平，怒轟：「現在有分階級啦，有錢的人先進去！」
對此，有民眾在社群平台 Threads 上發文，無奈表示：「黑鑽會員多付錢可以提早入場，就吵成這樣了？想早點入場就付黑鑽卡年費啊，很難？」
貼文曝光後引發廣大網友共鳴，許多人力挺賣場的作法：「原本就是 10 點營業，現在賣場提早 9 點開放讓黑卡進去，原本的金星會員權益並沒有受損，到底是要哭什麼？」「好市多已經很有誠意了，這不是剝奪原有卡友的權益，而是增加營業時間的成本來服務黑卡的客人，不爽可以剪卡。」
這次黑鑽會員提前一小時入場政策引發爭議，更有民眾化身精算師，精算升級黑鑽卡的實際成本差異：「一般會員 1,500 元，黑鑽卡會員 3,000 元，兩者價差 1,500 元。以一年 365 天來計算，一天只要多付約 4.1 元，就可以提早 1 小時去逛比較空的好市多，再加上黑鑽卡的回饋金比例比較高，算下來一天根本不到 4 塊錢，這樣有心動了嗎？」
隨著討論熱烈，也有知情人出面透露了門市員工的無奈真相。其實過去不少好市多門市，即便公告營業時間是 10:00 至 21:30，但早已養成不少會員「一大早就來門口排隊」的習慣。賣場為了不讓顧客久候，工作人員只能趕進度上架商品，讓會員提早 1 小時進場購買，而這些成本與勞累全由員工自行吸收。