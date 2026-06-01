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▲輝達執行長黃仁勳發送點心給在場的媒體及粉絲。（圖╱記者邱曾其攝）

▲韓國企業高層準備了黃仁勳穿上經典皮衣外套、牛仔褲穿搭的Q版人偶公仔。（圖╱記者邱曾其攝）

輝達執行長黃仁勳今（1）日上午舉辦GTC主題演講後，晚間再與SK海力士（SK hynix）、三星電子等韓國科技巨頭在台北知名熱炒餐廳「品鱻海鮮」餐敘，上演韓國版「兆元宴」，黃仁勳更表示，韓國有很棒的生態系、非常聰明的公司，也非常技術導向，生態系和經濟都成長得非常好，因此一直都會考慮在韓國投資。黃仁勳上午結束在台北流行音樂中心舉辦的GTC主題演講之後，行程依舊馬不停蹄的他，晚間在熱炒餐廳「品鱻海鮮」舉辦「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」的聚會活動，邀請SK海力士、三星、LG集團，以及現代汽車等韓國大型企業的夥伴到場餐敘。值得注意的是，韓國企業高層還準備了黃仁勳穿上經典皮衣外套、牛仔褲穿搭的Q版人偶公仔，也成為此次餐敘的吸睛亮點。黃仁勳受訪表示，接下來要去韓國，因為他在那裡也有很多朋友，支持他很多年，而且他的韓國夥伴們今年也都表現非常好，所以他要去祝賀他們、感謝他們，也為今年下半年做準備。他強調，「下半年會非常忙。明年則是會忙得不可思議。」他進一步表示，韓國是生態系非常關鍵的一部分，他們在晶片方面和輝達合作，也包括DRAM。而輝達也支持韓國在科學、機器人，以及AI工廠領域的發展，因此有很多事情要一起合作。而韓國擁有很棒的生態系，黃仁勳指出，有非常聰明的企業，生態系和經濟都成長的非常好，因此輝達也會考慮直接投資韓國，尤其機器人對韓國來說很重要，他希望輝達能對韓國的機器人產業做出貢獻，此外，市場關注輝達與SK海力士之間的合作關係，黃仁勳表示，HBM記憶體非常、非常複雜，雖看起來似乎「三個字母這麼簡單」，但它是非常複雜的技術，輝達必須與SK海力士緊密合作，而SK海力士最近也成為市值達兆美元的企業，「我非常以他們為榮，所以我很高興看到他們的成功。」媒體也問到黃仁勳何時前往韓國，他說，會帶家人前往，並在韓國短暫渡假，可能將在星期五展開韓國行程。