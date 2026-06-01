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前立委蔡正元入獄滿兩個月，台北市議員參選人許甫透露，黨主席柯文哲多次提及想前往探視，今（1）日一行人終於順利成行。許甫感嘆見到蔡正元，雖然鐵欄關住了身體，卻完全拘禁不了他的意志，蔡正元對時事的掌握依然「完全零距離」，談吐更是依舊風趣幽默。許甫回顧，當天走進會客室，蔡正元理著三分頭且全數花白，解釋自己其實少年白，只是獄中無法染髮才與過往螢幕形象不同；身形與以往差異不大，不似柯文哲日前在看守所期間消瘦那般明顯，唯獨皮膚因較少曬太陽而白了許多。由於會客時間僅有珍貴的半小時，雙方簡短寒暄後，柯文哲便拋出兩個與國際局勢及國內政治時事的話題，與蔡正元展開交流。讓許甫驚訝的是，蔡正元對於美中台局勢最新發展與國內政情沒有落掉半拍，分析起來頭頭是道，與柯文哲一來一往的論政過程精彩絕倫，讓人一度忘了正身處監所之中。直到管理人員提醒時間所剩無幾，大家才把握機會關心他的生活起居，蔡正元仍妙語如珠地回應，展現一如往昔的幽默感。但許甫坦言，心裡多少覺得蔡正元是不想讓朋友擔心，正如柯文哲隨後感嘆「自己也被關過，裡面怎麼會好，差別就在適應力與耐受力而已。」臨別之際，蔡正元還主動關心許甫的選舉近況，讓他相當感動，當下慨然承諾年底一定要向博士報告好消息。他表示，翻遍相簿才找到年初專訪的合照，現在的蔡正元除了髮型與髮色外，依然是那個機智靈敏的蔡正元。