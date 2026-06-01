飛機有炸彈？美國「聯合航空」上週六一架從紐華克飛往西班牙的班機，因機上搜尋到被命名為「炸彈」（bomb）的藍牙裝置，航行途中緊急折返，調查後發現，只是一名16歲少年的智慧手環，虛驚一場。
紐約郵報報導，美國聯合航空5月30日一架從紐華克自由國際機場飛往西班牙的班機，下午約6時起飛，但安全人員接獲通報、要求檢查機上一款顯示為「炸彈」的可疑藍牙裝置後，於晚上約9時30分折返並降落於紐華克。
當時安全人員接獲通報，並要求機上乘客關閉電子設備後，這個「炸彈」藍牙裝置仍顯示在線上，因此班機被迫調頭，返回紐華克。
但隨後經調查證實，該「炸彈」裝置其實只是機上一名16歲少年為其Fitbit智慧手環所設置的用戶名稱。
紐約與新澤西港務局（Port Authority）警方對飛機進行全面搜查時，機上乘客被迫全數撤離。美國運輸安全管理局（TSA）及海關暨邊境保護局（CBP）官員在乘客重新登機前，對所有人進行了嚴格的二次安檢。
聯合航空發言人週日發表聲明表示：「從紐華克飛往西班牙馬略卡島帕爾馬（Palma De Mallorca）的UA236航班，為了處理潛在的安全疑慮已安全返回紐華克。該班機隨後更換了全新的機組人員，並重新出發繼續飛往馬略卡島帕爾馬。」
地方當局正在進一步調查這起事件，該少年尚未面臨任何指控，但FBI已正式介入調查。
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當時安全人員接獲通報，並要求機上乘客關閉電子設備後，這個「炸彈」藍牙裝置仍顯示在線上，因此班機被迫調頭，返回紐華克。
但隨後經調查證實，該「炸彈」裝置其實只是機上一名16歲少年為其Fitbit智慧手環所設置的用戶名稱。
紐約與新澤西港務局（Port Authority）警方對飛機進行全面搜查時，機上乘客被迫全數撤離。美國運輸安全管理局（TSA）及海關暨邊境保護局（CBP）官員在乘客重新登機前，對所有人進行了嚴格的二次安檢。
聯合航空發言人週日發表聲明表示：「從紐華克飛往西班牙馬略卡島帕爾馬（Palma De Mallorca）的UA236航班，為了處理潛在的安全疑慮已安全返回紐華克。該班機隨後更換了全新的機組人員，並重新出發繼續飛往馬略卡島帕爾馬。」
地方當局正在進一步調查這起事件，該少年尚未面臨任何指控，但FBI已正式介入調查。