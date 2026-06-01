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▲道奇明星外野手塔克（Kyle Tucker）休賽季簽下4年2.4億美元（約台幣75.8億）鉅約，開季至今表現卻不如預期，被外媒點名讓人失望。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊目前在國聯西區穩坐龍頭，逐漸拉開與追兵的差距。然而，陣中2大頂級球星大谷翔平與外野手塔克（Kyle Tucker）打擊表現，卻被美媒評為「與期待落差甚遠」。《AOL》記者迪倫·赫南德茲（Dylan Hernandez）在5月28日的報導中，便對這兩人的近況提出質疑，但也感嘆，「即便如此，道奇戰績仍舊高居第一。」截至5月31日，塔克僅繳出打率2成36、4轟、26分打點、OPS .719的低迷成績，遠低於球迷與球團的預期。《AOL》記者迪倫·赫南德茲直言他完全沒能打出期待中表現，但也分析儘管帳面數據不盡理想，但細看比賽內容，兩人正逐漸、或是尋找方式找回節奏中。迪倫·赫南德茲認為，大谷翔平上月一度陷入無全壘打、無打點，甚至連安打都難產的低潮期，本季他很明顯將更多重心擺在投手端上，但近期擊球手感已逐漸修正，雖然最終成績與前2年相比應該會有所差距，但直到季後賽到來前，應該能將手感調整到逼近全盛身手。至於塔克，《AOL》提到他開季時揮棒軌跡怪異且不協調，但近期已明顯改善，雖然數據尚未明確回彈，但擊球內容已大幅改善，強勁擊球率逐漸回到應有水準。迪倫·赫南德茲最後也感嘆道，儘管2位主力球星本季打擊成績都低於期待、甚至遠落後於去年成績，「但恐怖的地方是，目前道奇戰績依舊穩居第一。」 換句話說，一旦大谷翔平與塔克找回過去身手，全大聯盟恐怕將沒有任何一支球隊能擋得住這支宇宙道奇。