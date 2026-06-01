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▲ 「永遠從關懷出發-114學年度偏鄉學校聯合畢業祝福禮」今(1)日上午在佛陀紀念館大覺堂舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.01）

▲ 「永遠從關懷出發-114學年度偏鄉學校聯合畢業祝福禮」今(1)日上午在佛陀紀念館大覺堂舉行。（圖／佛光山提供）

「永遠從關懷出發-114學年度偏鄉學校聯合畢業祝福禮」由佛光山文教基金會主辦，今(1)日上午在佛陀紀念館大覺堂舉行，來自嘉義、台南、高雄及屏東四縣市，29所偏鄉學校共719名畢業生齊聚一堂。佛光山常務副住持慧傳法師分享，舉辦「偏鄉學校聯合畢業祝福禮」是緣於佛光山開山祖師星雲大師的關懷，自2015年開辦以來，已連續舉辦9屆10場，累計95所學校、逾萬名畢業生聚會在佛光山接受佛陀、法師及大眾的祝福。慧傳法師以「向前有路、光明在望」勉勵學子迎接新的挑戰。佛光山開山寮特助慈惠法師歡喜為畢業生開示，「今生一照面，前世多少香火緣。」相信這段好的因緣，將會是同學一輩子最殊勝難忘，且值得珍藏的一頁。高市府教育局長吳立森致詞時表示，感念星雲大師以「雲水書車」為偏鄉學校帶來書籍和知識，也為偏鄉學校畢業生成就如此盛大的畢業祝福禮，讓孩子得到滿滿的祝福和鼓勵，勉勵學子以善念、勇氣接受挑戰，邁向更光明的未來。佛光山特別致贈畢業生「雲水三千」畢業書包等好禮，慧傳法師並帶領畢業生恭讀〈為畢業生祈願文〉，祈願佛陀加被，讓孩子在面對挫敗時有信心和勇氣，於困頓時有智慧和力量，安住在光明喜悅的世界裡。祝福禮於獻燈及〈惜別歌〉的彼此祝福聲圓滿結束，遠道而來的學子們也在佛館參訪並展開校外教學。