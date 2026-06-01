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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）晚在大安區熱炒店「品鱻海鮮」舉辦兆元夜，宴請三星電子、SK海力士、現代汽車集團及LG電子等高層，現場吸引許多粉絲圍觀，而黃仁勳也發揮親和力，拿著餐廳提供的炸雞餵食大家，同時讚不絕口：「他們炸雞很好吃喔！」黃仁勳今晚在台北大安區熱炒店「品鱻海鮮」舉行的「韓國夥伴之夜Korea Partner Night」，現場特別邀請韓國多家重量級企業領袖出席，包括三星電子、SK海力士、現代汽車集團及LG電子等高層，被視為AI產業界的重要閉門會談。操控大家股票漲跌的重要人物齊聚一堂，也吸引許多粉絲們前往圍觀，黃仁勳更是發揮親和實力，開始發東西餵食大家，根據了解，黃仁勳給了現場粉絲炸雞、杏鮑菇、四季豆等，台灣鹹酥雞必點品項，且邊發還邊說著：「他們炸雞很好吃喔！」對於自己選的店相當有自信。這時也有了許多無法到場品嚐黃仁勳認證的粉絲，不過沒關係，他拿給大家吃的炸雞，沒意外是店家所提供的商品，根據「品鱻海鮮」菜單顯示，該品項沒意外是售價160元的豆乳雞，想要一嚐仁勳同款美食的粉絲只要到店裡就能夠吃到了！不過可能會在「國民乾爹」的熱潮下生意爆滿需要排隊就是了。