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▲香港網龍數字生命教育部展出多款硬核數字產品。(圖／翻攝畫面)

衛塞節（Vesak）是南傳佛教紀念佛陀誕生、成道、涅槃（三期同一慶）的至聖節日，聯合國大會於1999年通過決議將其列為國際性紀念節日。第21屆聯合國衛塞節核心主題為「佛教智慧促進全球可持續發展，共建人類命運共同體」，紀念活動吸引全球佛教領袖及信眾關注。來自南台灣高雄的泰國國家數字佛教創研中心CEO、香港網龍數字生命教育部經理宓雄表示，團隊深耕聯合國衛塞節二十餘年來，深刻見證全球佛教邁入數智化轉型的新時代。作為唯一連續21屆受邀參加聯合國衛塞節的華語數字佛教藝術分享平台，佛圖網也推出全新AI動畫版展示，佛圖網執行長周燕介紹，從早期的佛教攝影展、繪畫展到禪修、VR數字人展示，再到近年來的AI、AR等數字產品分享與數字佛教平台建設，一張張佛圖網參加歷屆大會的珍貴影像，通過AI動畫技術重新被激活，以更加輕鬆有趣的形式，講述屬於佛圖網與聯合國衛塞節的共同記憶。香港網龍數字生命教育部也帶來多款硬核數字產品，全方位呈現人工智能、大模型、多模態交互等前沿技術在佛教文化傳播、智慧教育、數字冥想與神關懷等領域的創新應用。部門總監謝煒指出，首次亮相的佛教一站式人工智慧工具平台Dharma AI-Agent，打通「創作─傳播─運營─管理」全鍵路場景，支持零基礎、零門檻極速生成高品質內容，支持全網一鍵分發、AI精準引流與自動運營，同時提供一站式寺院智慧管理系統，為寺院、機構組織等方面帶來更加智慧、高效的數字化服務。另外此前已經推出的數字寺廟一體機，用戶可通過手機打開鏈接或掃描二維碼，快速了解寺廟最新活動，進行寺廟導覽，同時可以通過線上支付進行捐贈。香港網龍數字生命教育部還推出一款備受關注的產品AI冥想智能檢測工具，專為冥想、禪修與身心療癒場景打造，可實時檢測用戶冥想的情緒數據，以此讓用戶了解禪修效果。宓雄表示，作為泰國國家數字佛教創研中心核心團隊，依據《2023–2037 泰國佛教弘揚總體規劃》，協助泰國最高僧伽委員會落地國家級數字佛教戰略、搭建首個國家級數字佛教基地，樹立南傳佛教數字化標桿，未來我們將立足聯合國平台、面向全球，持續協助各國佛教組織開展數字化共建，不斷打磨Dharma AI-Agent、AI冥想等智慧產品，推動佛教文化傳播零門檻、國際化、現代化升級，以科技融合佛法智慧，助力全球文明互鑒與可持續發展。