威力彩繼續摃龜！第115000044期威力彩今（1）日晚間開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為 03、08、09、15、24、35，第二區04。台彩晚間10點公布派彩結果，本期頭獎依舊摃龜，邁入連續26摃，下期(6/4)預估銷售1.8~2.0億元，6月4日威力彩頭獎累積金額預估上看7.7億元。
6月1日今彩539頭獎800萬獎落2縣市
今（1）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注，分別由以下彩券行開出：
高雄市前鎮區擴建一路1號1樓－錢鎮全方位彩券行
嘉義縣朴子市開元里開元路130號1樓－鑫好運彩券行
🟡6月1日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區03、08、09、15、24、35，第二區04。
今彩539：05、14、19、20、28。
39樂合彩：05、14、19、20、28。
3星彩：0、8、8。
4星彩：3、8、8、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主
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今（1）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注，分別由以下彩券行開出：
高雄市前鎮區擴建一路1號1樓－錢鎮全方位彩券行
嘉義縣朴子市開元里開元路130號1樓－鑫好運彩券行
威力彩：第一區03、08、09、15、24、35，第二區04。
今彩539：05、14、19、20、28。
39樂合彩：05、14、19、20、28。
3星彩：0、8、8。
4星彩：3、8、8、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主