威力彩繼續摃龜！第115000044期威力彩今（1）日晚間開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為 03、08、09、15、24、35，第二區04。台彩晚間10點公布派彩結果，本期頭獎依舊摃龜，邁入連續26摃，下期(6/4)預估銷售1.8~2.0億元，6月4日威力彩頭獎累積金額預估上看7.7億元。

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6月1日今彩539頭獎800萬獎落2縣市

今（1）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出2注，分別由以下彩券行開出：

高雄市前鎮區擴建一路1號1樓－錢鎮全方位彩券行
嘉義縣朴子市開元里開元路130號1樓－鑫好運彩券行

▲今彩539今晚開出2注800萬頭獎。（圖／記者潘毅攝）
▲今彩539今晚開出2注800萬頭獎。（圖／記者潘毅攝）
🟡6月1日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區03、08、09、15、24、35，第二區04。

今彩539：05、14、19、20、28。
39樂合彩：05、14、19、20、28。

3星彩：0、8、8。
4星彩：3、8、8、2。

※派彩結果以台彩官網資料為主

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...