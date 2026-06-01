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人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）1日GTC Taipei 2026大會開幕，宣布進入PC處理器市場，股價上漲，但美股1日開盤震盪，標普500指數下跌0.2%、那斯達克指數下跌0.1%、道瓊工業指數下跌210點或0.4%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌25.52點或0.05%，暫報51,006.94點；標普500指數下跌3.04點或0.04%，暫報7,577.02點；那斯達克指數下跌30.68點或0.11%，暫報26,941.94點；費城半導體指數下跌188.84點或1.47%，暫報12,640.54點。熱門個股部分，輝達上漲3.72%、台積電ADR上漲3.09%、超微（AMD）下跌5.54%、蘋果下跌0.88%、Meta下跌2.57%、特斯拉下跌2.81%、英特爾下跌6.65%。CNBC報導，輝達執行長黃仁勳1日在GTC Taipei 2026發表主題演講，發表輝達與聯發科合作開發的N1X處理器，並宣布將導入RTX Spark系列筆記型電腦、桌上型電腦及工作站產品線，全面擴大在PC市場的布局。受此消息提振，輝達股價上漲近4%；電腦大廠戴爾（DELL）和惠普（HP）也分別上漲1%和4%。英特爾（Intel）股價下跌6%。與此同時，國際油價於週一大幅走高。西德州原油（WTI）期貨暴漲5%，攀升至每桶約91美元附近；國際布蘭特原油期貨亦大漲4%，來到每桶約95美元。回顧剛過去的5月份，美國指標油價才剛創下自2025年4月以來的最大單月跌幅，大幅崩跌了近17%，如今受戰火刺激再度強烈反彈。除了地緣政治風險，華爾街投資人本週也將把焦點轉向週五即將公布、備受各界關注的非農就業報告，以期獲取關於勞動力市場健康狀況及聯準會（Fed）未來貨幣政策走向的最新線索。