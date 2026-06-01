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美伊談判又破局？伊朗半官方媒體宣布，德黑蘭因不滿以色列近期對黎巴嫩的攻擊，即刻中斷與美國的外交談判。CNN引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，德黑蘭高層聲明，由於以色列政權持續對黎巴嫩發動野蠻空襲，考慮到黎巴嫩局勢原本就是雙方達成停火協議的核心前提條件之一。因此，伊朗談判代表團決定正式中止「透過第三方調停者進行的一切會談與文本交換」。報導進一步指出，德黑蘭對於重啟談判開出了不容妥協的底線，強烈要求以色列必須立即停止在加薩（Gaza）與黎巴嫩境內的所有戰爭罪行，且以色列軍隊必須從黎巴嫩領土全面、無條件撤軍。在伊朗官方以及抵抗組織的政治與安保訴求獲得全面滿足之前，美伊之間「絕對不會再有任何談判空間」。塔斯尼姆通訊社報導也提到，德黑蘭當局及其在該地緣區域扶植盟友武裝組織，已將「全面封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）並同步激活其他戰線」列入議程。其中包括紅海南端的曼德海峽，受伊朗支持的葉門叛軍胡塞武裝此前曾在那裡襲擊過往船隻。