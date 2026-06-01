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馬英九基金會內部風波持續延燒，基金會於5月29日委由律師，向前執行長蕭旭岑及現任員工王光慈提告背信與侵占。然而案情發展還衍生案外案，王光慈的母親出面控訴女兒長期遭受前總統馬英九霸凌，指出自113年4月起，王光慈除承擔本來的業務外，甚至疑似遭遇被要求下跪、肢體衝突及掐脖子等不當對待，目前王光慈已正式向台北市勞動局提出職場霸凌申訴。台北市勞動局證實，勞動檢查處已收到相關申訴，並於第一時間派員前往馬英九基金會進行實地檢查。經初步調查，該基金會內部確實有依照《職業安全衛生法》之規定，設置職場不法侵害的預防措施與相關申訴管道，受雇勞工均可依循此機制提出權益主張。勞動局強調，目前已明確要求馬英九基金會，在接獲勞工的霸凌申訴後，必須立即依照勞動部頒布的預防指引啟動調查與處理程序。整個調查與處置過程依規定須在2個月內完成，必要時可延長1個月，意即至多於3個月內必須產出調查結果，以確實保障勞工的合法權益。