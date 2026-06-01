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▲楊貴媚（左）因為文英阿姨的關係和鄭琇月（右）結為好姐妹，情誼延續許多年。（圖／翻攝自楊貴媚臉書）

資深台語歌手鄭琇月唱紅電視劇同名主題曲〈白色的愛〉，婚後淡出演藝圈，鮮少再拋頭露面，沒想到，今（1）日她的演藝圈好友楊貴媚、龍千玉等人發文證實，鄭琇月與世長辭，享壽69歲，楊貴媚悲痛哀悼：「願琇月姐離苦得樂，安詳自在；願她在另一個世界裡，依然自由地歌唱！」楊貴媚在粉專發文透露，鄭琇月已經於近日安詳辭世，自己和對方因為文英阿姨的關係而結為好姐妹，情誼延續許多年，「琇月姐一生熱愛歌唱，她以溫暖真誠的歌聲陪伴許多人走過人生歲月，也曾帶給無數人感動與美好的回憶，她不只是舞台上的歌者，更是一位善良、溫暖、樂於助人的人，她總是以真誠待人，留給這個世界上許多溫暖與美好...」身為多年閨密，楊貴媚感謝所有曾經支持、喜愛和陪伴鄭琇月的朋友，「雖然此刻心中有萬般不捨，但更希望大家記得她最美的模樣——那個站在舞台上，用歌聲感動人心、臉上帶著溫暖笑容的琇月姐。」鄭琇月是本土知名台語歌手，有「女工歌后」封號，以演唱經典鄉土歌謠聞名，嗓音質樸、撫慰人心，她於少女時期在歌唱比賽奪冠，之後唱紅〈牛犁歌〉、〈六月茉莉〉，並於1977年發行首張專輯《一個女工的故事》，最廣為人知的成名曲為電視劇同名主題曲〈白色的愛〉，鄭琇月在婚後逐漸淡出演藝圈，女兒何以奇也繼承衣缽成為歌手。