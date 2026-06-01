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雅方食品日前因雪糕包裝出現簡體字，引發「中國化」疑慮，儘管業者解釋是外銷需求，並強調在地經營，仍難以平息輿論。國民黨立委廖偉翔力挺在地品牌，先是曬出合照強調「正宗台灣味，不需要政治審查」，隨後還跟謝龍介、許宇甄等藍營立委拍攝影片聲援。然而，這波大動作相挺，在網路上卻引發反彈。謝龍介拍影片推薦冰棒，直說「現在是正義的時間，現在有很多青鳥在傳賣冰棒的有問題，我來看有什麼問題！」他直言，反對外界因包裝問題對廠商發動抵制，站出來是為了支持台灣優質的在地企業，不希望單純的商業行為被政治化。網友湧入留言區表達不滿，不少人認為立委此舉是「提油救火」，反而讓原本已經要冷卻的爭議再次被放大，紛紛狠酸委員「蹭流量」，更有人直言原本並不清楚這品牌的包裝爭議，卻因立委的介入反而更反感，留言稱「越幫越忙」、「本來想買的現在決定拒買」，似乎未能成功幫廠商緩解危機。