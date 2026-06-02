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▲孫淑媚完成世新上海境外碩士在職專班的論文、口試，30日現身校園參加畢業典禮。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）

藝人孫淑媚日前參加世新大學上海境外碩士在職專班畢業典禮，順利取得碩士學位成為外界關注焦點，不過比起畢業消息，更讓不少粉絲感到驚訝的是，她在典禮現場佩戴的名牌竟非大家熟悉的藝名，而是「孫向晴」三個字，消息曝光後立刻引發網友熱議，許多人這才知道原來陪伴觀眾多年的孫淑媚，私下的真名其實超有氣質。根據《CTWANT》報導，孫淑媚在典禮開始前與同學互動時，胸前掛著寫有「孫向晴」的名牌，據了解她在進修期間便以這個名字完成課業與相關學籍資料，希望能以一般學生身分融入校園生活，直到正式上台接受表揚前她才悄悄將名牌取下，而典禮司儀唱名時仍使用大眾熟悉的「孫淑媚」，形成有趣對比。當孫淑媚上台領取傑出表現獎並與獎狀合影時，細心網友發現證書上的名字同樣寫著「孫向晴」，意外揭開她的本名，消息傳出後不少粉絲紛紛留言表示第一次知道此事，也有人認為「孫向晴」聽起來相當有氣質，與她溫柔知性的形象十分契合，相關討論迅速在社群平台發酵，成為畢業典禮之外的另一個熱門話題。畢業典禮當天，孫淑媚與同學們在校園內留下許多紀念畫面，不僅一起拍攝團體照，也開心參與拋帽儀式。從曝光照片中可以看出，孫淑媚與同學互動自然融洽，整理服裝與帽子時還有同學主動幫忙協助，之後她也在校園內拍攝個人畢業照，以白色穿搭搭配碩士袍，為這段求學生涯留下難忘回憶。近年來，孫淑媚除了持續投入歌唱與戲劇工作，也努力完成碩士學位課程，面對工作與學業雙重壓力，她仍順利完成論文與相關研究，最終成功畢業並獲得傑出表現獎肯定，如今本名意外曝光，雖然成為外界討論焦點，但更多人關注的仍是她多年來堅持進修、自我提升的精神，也為自己的演藝人生再添一項亮眼成就。