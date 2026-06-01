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捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）睽違6年再度率團訪台，引發中國大陸駐捷克大使館強烈譴責。立法院長韓國瑜今（1）日設午宴款待訪團，席間幽默向訪團致歉「造成大家外交上困擾」，但也隨即嚴正表示，中華民國已在世界上堅強存在115年，未來將繼續堅強下去。韋德齊則在接受捷克媒體提問時強硬反擊，強調台捷同為自由民主國家，不必聽命於他人來決定交友對象。韓國瑜感嘆，台灣要在國際常常面臨許多無形的阻力和打擊，正因如此，國會外交此時就顯得格外重要，立法院作為台澎金馬的最高民意機關，必須肩負起對外發聲的重任，透過更靈活的實質交流，為中華民國在國際上開拓更寬闊的生存空間。韓國瑜也特別向韋德齊致謝，感佩捷克多年來在各大國際場合無懼壓力，始終堅定支持中華民國參與國際事務，這份情誼對台灣而言難能可貴。韋德齊在會中表示，台捷合作互利互惠，兩國必然是彼此的摯友。韓國瑜對此回應，中華民國自1911年創建以來，在《憲法》奠基下有自己的國家目標，即便面臨艱難環境，台灣人仍會以熱情迎接世界各地的朋友，在國際空間中堅挺前進。