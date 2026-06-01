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《紐約時報》2025年底曾專訪我總統賴清德，中國今年2月將該報駐北京記者王月眉驅逐出境，美國則撤銷中國官媒新華社一名駐美記者簽證作為反制。對此，中國外交部表示，紐時專訪賴清德嚴重違反一中原則，且王月眉曾有騙訪紀錄，依法註銷拘留許可。中國外交部今（1）日舉行例行記者會，發言人林劍表示，《紐約時報》為台灣當局散布台獨分裂謬論提供平台，並公然將台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。「《紐約時報》理應糾正錯誤，而不是不知悔改、一意孤行」。林劍指出，王月眉在中國常駐期間曾有騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中國依法依規註銷居留許可，「我們注意到，美方以所謂的『對等』為由，對在美合法工作的新華社記者進行政治打壓，中方對此堅決反對」。林劍強調，中美媒體問題的根源是美方單方面挑起事端，「將媒體問題政治化」，林劍聲稱近年來中國政府為不少美國記者採訪提供簽證方便，中國記者申請赴美採訪卻鮮少獲得批准，「美方應切實落實雙方就媒體問題達成的共識，拿出實際行動，保障中國記者在美正常工作生活的合法權益」。