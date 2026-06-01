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國民黨主席鄭麗文4月才結束鄭習會，今（1）日啟程赴美訪問，預計進行為期16天的行程。外媒《華爾街日報》引述接近北京的消息人士透露，中國國家主席習近平已將鄭麗文，視為2028年台灣總統大選的關鍵人選，期盼未來能由願意與北京展開政治對話的政府執政。報導指出，鄭麗文此行以「和平使命」為主軸，預計向美方闡述在中華民國憲法架構下，兩岸本就具備的一中定位。然而，這項論述因與北京近年對台的政治立場高度相似，且適逢美國對台安全承諾出現不確定性的時機，已引發華府內部的警覺。北京方面則被指有意將鄭麗文培養為在野陣營的領頭羊，若能藉此促成願意對話的政府上台，將可能達成過去10年透過軍事施壓也無法企及的和平統一進程。面對美方，鄭麗文試圖向川普政府傳遞一項核心訊號，將兩岸衝突升高的責任歸咎於民進黨，強調自己有能力穩定北京局勢、降低區域風險。分析普遍認為，由於川普向來不願讓美國涉入海外危機，這種主打穩定與交易的政策論述，明顯是有意迎合川普特有的政治作風，試圖在美、中、台三方賽局中取得平衡。